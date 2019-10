Trump nghi dân quân người Kurd thả phiến quân IS

Trump cho rằng người Kurd cố tình thả các tay súng IS để kéo Mỹ trở lại miền bắc Syria và ngăn chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Người Kurd có thể đang thả một số tay súng để lôi kéo chúng ta. Chúng sẽ dễ dàng bị Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu bắt lại, nhưng họ nên hành động nhanh hơn", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cũng cáo buộc dân quân người Kurd trả tự do cho tù nhân IS ở khu vực đang có chiến dịch do Ankara tiến hành, khẳng định toàn bộ tay súng IS bị giam tại đây đã biến mất.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tấn công các vị trí của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) tại khu vực đông bắc Syria hôm 9/10. Ankara coi YPG là tổ chức khủng bố và muốn đẩy lùi dân quân người Kurd về phía sau biên giới khoảng 30 km để tạo vùng đệm an toàn.

Dân quân Kurd triển khai đối phó chiến dịch của Ankara hôm 10/10. Ảnh: AFP.

Nhà Trắng hôm 7/10 thông báo rút lực lượng Mỹ khỏi miền bắc Syria và tỏ ý không ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ. Trump sau đó viết trên Twitter rằng ông sẽ không bỏ rơi lực lượng người Kurd, nói rằng người Kurd vẫn đang giám sát nhiều chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng cho biết Ankara cũng sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này.

SDF hôm qua cho biết một cuộc đào thoát quy mô lớn diễn ra tại trại Ain Issa khi đạn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ rơi gần đó, tạo điều kiện cho 785 thành viên gia đình của các tay súng IS trốn khỏi địa điểm này.

Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ làm dấy lên lo ngại IS có thể lợi dụng tình thế hỗn loạn để trỗi dậy. Một số vụ bạo loạn xảy ra hôm 11/10 tại trại tị nạn Al-Hol, nơi tập trung gia đình các phần tử IS, khi những phụ nữ tại đây ném đá vào lực lượng an ninh, nhưng tình hình nhanh chóng được ổn định.

Vị trí trại tị nạn Ain Issa (chấm đỏ) tại Syria. Đồ họa: BBC.

Vũ Anh (Theo AFP)