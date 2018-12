Xả súng tại giáo đường Do Thái Mỹ, ít nhất 4 người chết

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Indiana hôm 27/10. Ảnh: AFP.

"Hành vi giết người hàng loạt ác ý này hoàn toàn là một tội ác khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Đất nước của chúng ta cũng như cả thế giới đã bị sốc và choáng váng trước nỗi đau này", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 phát biểu, đề cập tới vụ xả súng tại giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, khiến 11 người chết và 6 người bị thương.

"Cuộc tấn công độc ác chống lại người Do Thái này là sự đả kích với tất cả chúng ta. Chúng ta phải sát cánh bên những anh chị em Do Thái nhằm đánh bại chủ nghĩa bài Do Thái và chiến thắng các thế lực thù hận", Trump nói thêm, nhấn mạnh rằng chủ nghĩa bài Do Thái "phải bị lên án và chống lại ở bất cứ nơi đâu nó xuất hiện".

Tổng thống cũng cho biết ông sẽ nhanh chóng tới Pittsburgh, nơi hàng trăm người dân đang tập trung thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân. Ivanka Trump, con gái của ông, người đã chuyển sang đạo Do Thái, gọi cuộc tấn công là hành vi "suy đồi", đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết chống lại thù hận và tội ác.

Cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ tấn công là Robert Bowers, một cư dân của thành phố Pittsburgh. Theo lời kể của nhân chứng, người đàn ông 46 tuổi này đã hét lớn "tất cả lũ Do Thái phải chết" trước khi xả súng vào giáo đường Tree of Life, nơi hàng chục tín đồ đang thực hiện nghi lễ buổi sáng.

Bowers đã bị bắt sau khi đấu súng với cảnh sát và có thể đối mặt với án tử hình. Giới chức cho biết nghi phạm mang theo một khẩu súng trường và ít nhất ba khẩu súng lục. Đây được coi là một trong những cuộc tấn công chống lại người Do Thái tồi tệ nhất trong thời gian gần đây tại Mỹ.

Các công tố viên cho biết Bowers bị truy tố 29 tội danh liên bang, trong đó có 11 tội liên quan tới cản trở việc thực hiện nghi lễ tôn giáo dẫn đến chết người, 11 tội danh về sử dụng vũ khí gây bạo lực.

Tổng thống Trump đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng, các khu vực công cộng, căn cứ quân sự, hải quân và trên các tàu tới ngày 31/10 để tưởng nhớ các nạn nhân.

Ánh Ngọc