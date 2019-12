Trump có thể sắp gặp Ngoại trưởng Nga

Tổng thống Mỹ có thể tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov tại thủ đô Washington ngày 10/12, lần đầu tiên kể từ sau cuộc gặp gây tranh cãi năm 2017.

"Ngoại trưởng Lavrov dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump và đối thoại với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo", nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga hôm nay tiết lộ.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về khả năng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp Tổng thống Mỹ, chỉ xác nhận Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ tiếp người đồng cấp Nga tại Washington vào ngày 10/12.

Ngoại trưởng Lavrov trong một cuộc họp ở Moskva hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Lavrov tới thăm Washington kể từ sau cuộc gặp gây tranh cãi giữa ông và Tổng thống Trump hồi tháng 5/2017. Ông chủ Nhà Trắng khi đó bị nghi tiết lộ thông tin tình báo với Lavrov và cựu đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak, nhưng cáo buộc sau đó bị bác bỏ.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Moskva - Washington đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, liên quan tới nhiều vấn đề như cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như cuộc chiến tại Syria và miền đông Ukraine.

Hai nước cũng sắp đến hạn chót nhằm đạt thỏa thuận gia hạn hoặc thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 2/2021. Tình hình Iran và Triều Tiên cũng là mối quan tâm chung của Nga và Mỹ, có thể được đề cập trong cuộc gặp giữa Lavrov và Pompeo.

Trump (trái) gặp Lavrov tại Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: TASS.

Quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng trong nhiều năm qua, bất chấp nỗ lực xóa bỏ bất đồng của Tổng thống Vladmir Putin và người đồng cấp Mỹ. Washington cùng các đồng minh châu Âu áp nhiều lệnh trừng phạt với Moskva sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea và bị cáo buộc hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ dự kiến xem xét dự luật Bảo vệ An ninh Mỹ khỏi Can thiệp từ Kremlin (DASKA) vào ngày 11/12, trong đó đề xuất trừng phạt các ngân hàng Nga bị cáo buộc hỗ trợ can thiệp bầu cử nước ngoài, lĩnh vực không gian mạng và dầu khí của Nga cùng các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho hoạt động tham nhũng.

Vũ Anh (Theo Interfax)