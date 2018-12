Trump chới với trong văn phòng ngập lụt trên trang bìa của Time

Trump 'trút giận' lên bộ trưởng tư pháp sau khi hai cựu thân tín bị kết tội / Truyền thông Trung Quốc gửi thư cảm ơn để chế nhạo Trump

Time hôm qua hé lộ trang bìa đặc biệt trên số ra ngày 3/9, trong đó họa sĩ Tim O’Brien vẽ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng đang bị ngập lụt và chỉ thấy mỗi phần thân của ông Trump.

Trang bìa của tạp chí Time sắp xuất bản. Ảnh: Time

Bức tranh được sáng tác trong bối cảnh cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump, Paul Manafort, bị kết 8 tội danh về tài chính, cựu luật sư Michael Cohen cũng nhận tội gian lận, trốn thuế và các vi phạm về tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Tác giả O’Brien cho hay trang bìa mới đặt ra câu hỏi liệu Trump còn có thể bám trụ ở bàn làm việc của ông hay không.

"Tôi cảm thấy việc nhìn thấy ông ấy ngồi ở đó quá khôi hài hoặc có lẽ là khốn khổ. Nhưng phải đưa ông ấy lên phía trên để cho thấy ông ấy vẫn đang chống chọi bất chấp nhiều vấn đề đang lún sâu", O’Brien giải thích.

Đây là trang bìa thứ ba của họa sĩ nổi tiếng này khắc họa sự hỗn loạn trong Nhà Trắng dưới sự lãnh đạo của Trump. Hồi tháng 2/2017, O’Brien đánh dấu tháng đầu tiên đương nhiệm của Trump bằng trang bìa mang tên "Nothing to see here" (Không có gì để xem ở đây), trong đó tổng thống Mỹ kiên định ngồi ở bàn làm việc giữa mưa to gió lớn.

Sau đó, vào tháng 4/2018, ông vẫn dùng hình ảnh này nhưng vẽ nước lũ đã ngập lên bàn làm việc của Trump và đặt tựa đề cho nó là "Stormy" (Bão tố). Trang bìa ra đời sau khi văn phòng luật sư Cohen bị khám xét để điều tra về việc chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm Stormy Daniels chuyện quan hệ bất chính với Trump.

Hai trang bìa của Time vào tháng 2/2017 và tháng 4/2018. Ảnh: Time

"Khi dòng tin nóng không bao giờ ngừng lại càn quét Nhà Trắng và sự thiêu đốt, những bê bối và sự hỗn loạn chung tràn ngập mỗi vòng xoay tin tức, tôi cảm thấy phép ẩn dụ cơn bão là thích hợp hơn cả", O’Brien nói.

Trang bìa mới nhất của ông đang nhận được sự ca ngợi và chia sẻ rộng rãi trên Twitter.

"Ba trang bìa Time này của Tim O’Brien trong 18 tháng qua khá tuyệt", một người nhận xét.

"Trang bìa ấn tượng quá. Họa sĩ rất xuất sắc", người khác bình luận.

O'Brien, một họa sĩ ở New York, đã gắn bó với Time gần 30 năm nay và là tác giả hơn 20 trang bìa của tạp chí này. Tranh của O’Brien còn xuất hiện trên nhiều ấn phẩm toàn thế giới và tem bưu chính Mỹ.