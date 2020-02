Trump chỉ trích phim Hàn Quốc thắng Oscar

Tổng thống Mỹ không hài lòng khi phim Hàn Quốc "Parasite" thắng lớn tại Oscar năm nay và cho rằng đó là lựa chọn "tệ hại" của giới chuyên môn.

"Giải thưởng Viện Hàn lâm năm nay thật quá tệ, các bạn có thấy không? 'Và chiến thắng thuộc về một bộ phim Hàn Quốc'", Trump nói tại cuộc vận động tranh cử ở bang Colorado hôm 20/2, dẫn lại lời người dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar 2020 hôm 10/2.

Parasite (Ký sinh trùng) của điện ảnh Hàn Quốc do Bong Joon Ho đạo diễn làm nên lịch sử tại mùa Oscar năm nay, khi trở thành phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải 4/6 đề cử Oscar 2020 gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

"Tất cả là cái quái gì vậy? Chúng ta đã có đủ vấn đề với Hàn Quốc trong thương mại, nhưng trên hết, phim hay nhất năm lại được trao cho họ?", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử ở Colorado Springs, bang Colorado ngày 20/2. Ảnh: Reuters.

"Tôi đang trông đợi những phim như 'Gone with the wind' (Cuốn theo chiều gió), chúng ta có thể mang 'Cuốn theo chiều gió' trở lại không? Rồi 'Sunset Boulevard' (Đại lộ hoàng hôn) nữa, những bộ phim tuyệt vời", Tổng thống Mỹ ca ngợi phim của điện ảnh nước nhà hơn 70 năm trước, thêm rằng ông không biết liệu "Parasite" có thực sự hay như giải thưởng được trao không.

Neon, nhà phát hành phim "Parasite" tại thị trường Mỹ đã đáp lại những chỉ trích của Trump trên Twitter: "Không thể hiểu nổi, ông ấy không hiểu gì", công ty này viết.

Trump cũng nhân cơ hội đáp trả tài tử Mỹ Brad Pitt, người nhận giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar năm nay và nhắc đến phiên tòa xem xét bãi nhiệm Trump trong bài phát biểu của anh ở Oscar. "Tôi chưa bao giờ là fan lớn của Brad Pitt. Anh ta đứng đó, nói những câu khôn khéo. Anh chàng nhỏ bé khôn ngoan, anh ấy là một người khôn ngoan", Trump nói.

Tài tử Mỹ Brad Pitt đã nói đùa khi phát biểu tại lễ trao giải Oscar, bằng cách ví von thời gian anh được phát biểu trên sân khấu với việc cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ra làm chứng tại phiên tòa xem xét bãi nhiệm Trump ở Thượng viện. "Họ nói với tôi rằng tôi chỉ có 45 giây để phát biểu, nhiều hơn 45 giây so với những gì Thượng viện trao cho John Bolton tuần này", Pitt nói. "Tôi nghĩ có lẽ nhà làm phim Quentin Tarantino nên làm một bộ phim về vấn đề này và người lớn phải làm những điều đúng đắn".

Mai Lâm (Theo CNN)