Trump chật vật đọc Hiến pháp Mỹ

Mỹ"Đây giống như ngoại ngữ", Trump bực bội nói khi liên tục vấp trong lúc đọc đoạn Hiến pháp Mỹ để quay bộ phim tài liệu hồi tháng 3/2017.

6 tuần sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón đoàn làm phim tài liệu của hãng HBO tới Nhà Trắng. Bộ phim có tựa đề The Words That Built America (Ngôn từ kiến tạo nước Mỹ) do Alexandra Pelosi, con gái Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, làm đạo diễn.

Theo Alexandra Pelosi, nước Mỹ đã chứng kiến nhiều chia rẽ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhưng cô tin Hiến pháp vẫn giữ sức mạnh thống nhất đất nước. Bởi vậy, cô và đoàn làm phim nảy ra ý tưởng quay cảnh 6 tổng thống và 6 phó tổng thống sẽ tham gia đọc Hiến pháp Mỹ, trong khi các chính trị gia và diễn viên đọc tuyên ngôn nhân quyền và tuyên ngôn độc lập của đất nước.

Các cảnh quay sau đó sẽ được biên tập và ghép thành bộ phim tài liệu sống động và đầy đủ về những văn kiện quý giá đã duy trì sự đoàn kết của nước Mỹ hơn hai thế kỷ.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Xanh của Nhà Trắng tháng 7/2017. Ảnh: Times.

Ngày 1/3/2017, Pelosi cùng đoàn phim tới Nhà Trắng và sẵn sàng cho buổi quay phim trong Phòng Xanh. Khi bước vào phòng, Trump dường như không mấy tự nhiên và thoải mái. Dù là chủ nhà, ông không bước tới đón đoàn làm phim, mà đợi họ đi về phía mình, hai tác giả Philip Rucker và Carol Leonnig viết trong cuốn "A very stable genius" (Một thiên tài rất bền vững) xuất bản ngày 21/1.

Pelosi bước tới để cảm ơn Tổng thống Trump tham gia dự án lịch sử đặc biệt này, nhưng ông dường như không biết cô là ai. Trump sau đó yêu cầu mang nước ra, nhưng không nhân viên nào mang tới cho ông. Pelosi đã phải lấy một chai nước lọc từ trong túi xách ra để đưa cho ông.

"Tôi từng tới Nhà Trắng và ở đó luôn có nhiều nghi thức", Pelosi nói về những lần gặp các tổng thống Mỹ trước đây. "Nhưng lần này tôi không thấy có quy tắc nào cả. Có điều gì đó không đúng lắm. Tôi nghĩ chẳng lẽ không có ai phụ trách việc ăn uống của tổng thống sao?"

Trong lúc đó, một nhân viên Nhà Trắng hướng dẫn thành viên đoàn phim về những điều họ được phép và không được phép khi làm việc cùng Tổng thống. Nguyên tắc đầu tiên dành cho thợ trang điểm: không được chạm vào tóc của Tổng thống và chỉ đánh phấn nhẹ trên mặt ông.

Nguyên tắc tiếp theo là cho đội kỹ thuật là chỉnh ánh sáng để có thêm chút ánh sáng màu cam, bởi Trump thích hình ảnh có gam màu ấm áp. Việc lựa chọn tông màu cam khiến nhiều người có mặt trong căn phòng cảm thấy kỳ lạ.

Pelosi để các tổng thống và phó tổng thống lựa chọn đoạn Hiến pháp họ muốn đọc, phần lớn đều tránh đoạn về quy định xem xét bãi nhiệm hoặc quy định lương bổng.

Trump chọn đoạn mở đầu Điều II trong Hiến pháp nói về bầu cử tổng thống và phạm vi quyền lực của tổng thống Mỹ. Khi Trump ngồi xuống, Pelosi nói: "Ngài thật may mắn khi chọn được phần này, đoạn sau sẽ khó hơn nhiều".

Nhưng khi đọc đoạn Hiến pháp đó, Trump liên tục bị vấp khi phải cố gắng phát âm từng từ trong đoạn văn do những người lập quốc Mỹ soạn thảo. Điều này khiến Trump phát cáu.

"Ngôn từ trong đây thực sự khó đọc. Thật khó có thể đọc hết toàn bộ đoạn này mà không bị vấp. Nó như được viết bằng ngôn ngữ khác, đúng không?", Trump nói với thành viên đoàn phim.

Người quay phim cố gắng trấn an Trump khi nói rằng không có vấn đề gì lớn và đề nghị Tổng thống thư giãn một chút rồi bắt đầu lại. Trump thử lại và tiếp tục phàn nàn "Nó giống ngoại ngữ".

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn tại Phòng Xanh ở Nhà Trắng tháng 1/2017. Ảnh: ABC News.

Giống nhiều phần khác trong hiến pháp, đoạn của Tổng thống Trump khiến người đọc có chút lúng túng bởi nhiều từ ngữ trong đó không còn được sử dụng phổ biến. Thành viên đoàn phim lặng lẽ nhìn nhau, vài người tỏ ra lo ngại.

Sau nhiều lần liên tục đọc vấp, Trump trở nên khó chịu và nổi nóng sau đó. Ông cho rằng các thành viên đoàn phim khiến ông mất tập trung. "Đống giấy tờ của các bạn đang gây tiếng ồn. Việc này đã khó lắm rồi", Trump nói.

"Mỗi lần bị vấp, ông ấy lại tìm cớ để đổ lỗi cho mọi người. Ông ấy chưa từng nói 'Xin lỗi, tôi lại làm sai rồi'", một người có mặt hôm đó nhớ lại. Dù vậy, Trump cuối cùng vẫn hoàn thành bài đọc của mình mà không mắc lỗi.

Sự chật vật của Trump tương phản rõ ràng với những người khác cùng tham gia bộ phim tài liệu. Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Stephen Breyer đã đọc đoạn văn một cách mạch lạc như thể ông thuộc lòng cả Hiến pháp. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng đọc trôi chảy từ đầu đến cuối vì ông "nắm rõ Hiến pháp từ đầu đến cuối".

Pelosi cho rằng Trump dường như đã quá tự tin và không luyện tập trước khi đọc đoạn Hiến pháp trước máy quay, khiến nỗ lực của ông gặp nhiều khó khăn.

"Tôi không đoán trước được điều này và thấy thật tiếc cho ông ấy. Khi Phó tổng thống Pence hay cựu phó tổng thống Cheney đọc đoạn văn, tôi hiểu họ nắm được Hiến pháp", một người có mặt trong buổi quay phim cho hay.

