Trump cáo buộc cựu luật sư Cohen từng trực tiếp xin ông ân xá

Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích Cohen khi tuyên bố cựu luật sư nói dối trước hạ viện về việc xin ân xá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu luật sư Michael Cohen. Ảnh: AFP.

"Michael Cohen, một luật sư tồi và kẻ lừa đảo, đã cam đoan trong lời khai của mình rằng ông ta chưa bao giờ xin ân xá. Ông ta hoàn toàn mâu thuẫn với các luật sư của mình. Ông ta nói dối! Ngoài ra, ông ta từng trực tiếp xin tôi ân xá. Tôi đã nói không", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/3 viết trên Twitter, nói thêm rằng cựu luật sư của mình còn từng "vô cùng muốn làm việc tại Nhà Trắng".

Đáp lại, Cohen cho biết những tuyên bố này "chỉ là loạt lời nói dối khác của Trump". Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện hôm 6/3, cựu luật sư của Tổng thống khẳng định ông "chưa bao giờ xin ân xá hoặc có ý định chấp nhận nó từ Trump".

Cohen, 52 tuổi, bị một thẩm phán liên bang ở Manhattan kết án ba năm tù vào tháng 12/2018 với các tội danh lừa đảo, trốn thuế, liên quan đến các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử và nói dối quốc hội.

Trong phiên điều trần trước hạ viện Mỹ tuần trước, Cohen cho biết Trump là kẻ lừa đảo, phân biệt chủng tộc và tham gia tranh cử để đánh bóng tên tuổi. Tổng thống Mỹ sau đó cáo buộc phiên điều trần này khiến ông phải sớm rời hội nghị thượng đỉnh lần hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội và không đạt được thỏa thuận.

Cohen nằm trong số những đối tượng của cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu. Một loạt cựu phụ tá và cộng sự của Trump đã bị nhắm đến, bao gồm cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cũng như các cá nhân và tổ chức ở Nga.