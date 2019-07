Trump cảnh báo Iran cẩn trọng với việc làm giàu uranium

Giới chức Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt các lệnh trừng phạt bổ sung nếu làm giàu uranium vượt mức quy định trong JCPOA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

"Iran nên cẩn trọng về việc làm giàu uranium vì một lý do. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết lý do đó là gì. Nhưng nó không tốt đẹp. Họ nên cẩn trọng", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 trả lời phỏng vấn báo giới khi đi công tác tại thành phố Morristown, bang New Jersey.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu quyết định mở rộng chương trình hạt nhân.

Iran trước đó thông báo sẽ làm giàu uranium ở mức 5% tại lò phản ứng duy nhất Bushehr. Tuy nhiên, theo Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Tehran và 6 cường quốc năm 2015, việc làm giàu uranium của Iran bị giới hạn ở mức tối đa là 3,67%, vừa đủ để sản xuất năng lượng và thấp hơn nhiều so với mức hơn 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi JCPOA hồi tháng 5/2018. Động thái của Iran được cho là nhằm đáp trả việc Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga, 5 nước còn lại trong thỏa thuận, không thể giúp họ thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Anh, Đức và EU hôm qua kêu gọi Iran không làm giàu uranium vượt mức cho phép đồng thời cho biết đang liên lạc với những bên tham gia JCPOA để xác định cần làm gì tiếp theo để ngăn chặn Tehran.

Nguyễn Hoàng (Theo AFP)