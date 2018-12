Trump cân nhắc chọn tướng về hưu làm bộ trưởng quốc phòng

Trump gấp rút chuẩn bị để công bố lựa chọn nội các mới

Tướng quân đội về hưu James Mattis, người được tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cân nhắc bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng. Ảnh: Reuters

"Tướng James 'Mad Dog' Mattis, người đang được cân nhắc cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, hôm qua thể hiện rất ấn tượng. Một viên tướng thực thụ!", CNN dẫn lời ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Ông Trump và tướng Mattis chiều 19/11 có cuộc gặp mặt kéo dài hơn một tiếng tại thị trấn Bedminster, bang New Jersey. Một quan chức am hiểu quá trình chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử Mỹ miêu tả đó là một cuộc gặp quan trọng, đồng thời thêm rằng ông Mattis có thể là ứng viên hàng đầu cho chức bộ trưởng quốc phòng.

Người này lưu ý đây chưa phải quyết định cuối cùng song cho biết tỷ phú Trump thấy rất ấn tượng trước hồ sơ cũng như những thông tin liên quan tới tướng Mattis.

Khi phóng viên hỏi liệu ông có chọn Mattis làm người lãnh đạo Bộ Quốc phòng hay không, Trump chỉ đáp: "Ông ấy là một ứng viên xuất sắc".

Mattis là một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm với 44 năm phục vụ trong quân ngũ. Ông từng lãnh đạo các binh sĩ Mỹ chiến đấu ở miền nam Afghanistan vào năm 2001 và tham gia cuộc chiến tranh Iraq hồi năm 2003. Tuy nhiên, năm 2005, ông phải nhận nhiều ý kiến chỉ trích khi tuyên bố rằng "bắn giết ai đó là một điều thú vị" trước các binh sĩ ở San Diego.

Mattis từng đảm nhận vai trò chỉ huy một đơn vị chiến lược trực thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thành phố Norfolk, bang Virginia. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ. Giống Donald Trump, Mattis cũng phản đối mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nhà tài phiệt New York trong hai ngày 19 và 20/11 gặp gỡ một loạt thành viên nội các tiềm năng tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster.

Trong số các vị khách tới gặp nhà tài phiệt New York có Thống đốc New Jersey Chris Christie. Đây là bằng chứng cho thấy tỷ phú Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ Thống đốc New Jersey dù hơn một tuần trước, ông bổ nhiệm phó tổng thống đắc cử Mỹ Mike Pence thay thế Christie đảm nhận vai trò trưởng nhóm chuyển giao quyền lực.

Những gương mặt khác gặp gỡ ông Trump tại Bedminster bao gồm ứng viên cho chức ngoại trưởng Mỹ, cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani; người mang quan điểm cứng rắn về nhập cư Kris Kobach; Wilbur Ross, ứng viên cho vị trí bộ trưởng thương mại; nhà đầu tư toàn cầu David McCormick cùng cây bút bảo thủ John Gray.

Vũ Hoàng