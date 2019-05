Trump buồn vì Thủ tướng Anh từ chức

Tổng thống Mỹ cho biết ông rất yêu mến Thủ tướng May và khẳng định mọi việc bà làm đều vì nước Anh.

Ông Trump và bà May đi dạo khi Tổng thống Mỹ thăm chính thức Anh tháng 7/2018. Ảnh: AP.

"Tôi cảm thấy rất buồn cho Theresa. Bà ấy là một người phụ nữ tốt và tôi rất yêu mến bà ấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 24/5, đề cập đến Thủ tướng Anh Theresa May. "Bà ấy rất kiên cường, làm việc cần mẫn. Bà ấy đã quyết định làm những việc khiến người dân bất ngờ hoặc không nhưng đều vì lợi ích của đất nước".

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng May sau hai tuần nữa khi ông thăm chính thức Anh lần thứ hai. Theo lịch trình mà Điện Buckingham thông báo, Trump sẽ có một số cuộc họp với bà May và dự tiệc chiêu đãi do Nữ hoàng Elizabeth chủ trì.

Bình luận của Trump được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 sau khi không thể đưa đất nước đạt thỏa thuận Brexit, hoàn thành việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Các thành viên đảng Bảo thủ cho biết họ cảm thấy "buồn vì quyết định của Thủ tướng May nhưng hiểu lý do bà từ chức", đồng thời gửi lời cảm ơn những đóng góp của bà.

Liên minh châu Âu (EU) cho hay việc bà May từ chức không làm thay đổi quan điểm của khối với thoả thuận Brexit mà hai bên đã thống nhất. Chủ tịch đảng Bảo thủ Brandon Lewis thông báo người kế nhiệm bà May sẽ được chọn vào ngày 20/7.

Huyền Lê (Theo Sun)