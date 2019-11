Trump bổ nhiệm quyền bộ trưởng an ninh nội địa

MỹTrump tuyên bố Chad Wolf, quan chức Bộ An ninh Nội địa sẽ thay Kevin McAleenan trở thành người đứng đầu cơ quan này.

"Ông ấy sẽ làm quyền bộ trưởng và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi có những người tuyệt vời ở cơ quan này", Trump trả lời lời phóng viên ngày 1/11 tại Nhà Trắng.

Hồi tháng 10, Trump thông báo quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa McAleenan rời nhiệm sở để dành thời gian cho gia đình và lĩnh vực tư nhân . Tổng thống ca ngợi ông "hoàn thành xuất sắc công việc".

Chad Wolf phát biểu tại một hội nghị ở Mỹ ngày 29/10. Ảnh: AP.

Như vậy, McAleenan đảm nhiệm vai trò đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ chỉ trong 6 tháng, thay thế người tiện nhiệm là Kirstjen Nielsen, người tại nhiệm trong vòng 18 tháng. Ông cũng trở thành quan chức Mỹ mới nhất rời nội các của Trump.

Bộ An ninh Nội địa là bộ lớn thứ ba trong chính phủ Mỹ, giám sát các cơ quan gồm Cảnh sát biển, mật vụ và FEMA, nơi xử lý các công việc gồm chuẩn bị, điều phối và hỗ trợ thảm hoạ, các cơ quan như cục hải quan và bảo vệ biên phòng, cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE).

Wolf là nhân viên Văn phòng Chiến lược, chính sách và kế hoạch của Bộ An ninh Nội địa, đã "đạt được những thành tích đáng kể nhằm tăng cường an ninh biên giới Mỹ, giải quyết cuộc khủng hoảng ở biên giới tây nam Mỹ và cải thiện tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư Mỹ", trang web của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nêu. Ông là người thứ năm lãnh đạo bộ này dưới thời Trump.

Mai Lâm (Theo AFP)