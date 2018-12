Trump bỏ ghế khi đang chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Trump khẳng định không bị cười nhạo tại Liên Hợp Quốc / Trump chỉ trích Canada, từ chối gặp Trudeau

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời đi khi đang chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều 26/9. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/9 chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York. Tuy nhiên, khi phiên họp kéo dài được khoảng hai giờ, Trump bất ngờ rời đi cùng đội ngũ an ninh của mình, theo RT.

Tổng thống Mỹ ra khỏi phòng họp khi Ngoại trưởng Ethiopia đang phát biểu. Một số phóng viên ban đầu cho rằng Trump chỉ đi vệ sinh, nhưng ông không trở lại sau đó.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley chủ trì phiên họp thay Trump. Giới chức Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận vấn đề chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong thời gian chủ trì, Trump chỉ tập trung vào vấn đề trừng phạt Iran và cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa kỳ sắp tới ở Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9, Tổng thống Mỹ khẳng định chính quyền của ông đạt được nhiều thành tựu nhất trong lịch sử nước Mỹ dù nắm quyền chưa đầy hai năm khiến một số đại biểu bên dưới bật cười. Lý giải về điều này, Trump cho rằng các nhà ngoại giao không cười nhạo ông và họ đều "vỗ tay, mỉm cười" trước bài phát biểu của ông.

Huyền Lê