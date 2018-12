Triều Tiên bị nghi xuất khẩu than qua cảng biển Nga

Hàn Quốc đề phòng tình huống khẩn cấp khi đàm phán với Triều Tiên

Công nhân bốc dỡ than của Triều Tiên tại cảng Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, tháng 12/2010. Ảnh: Reuters.

Năm 2017, Bình Nhưỡng đã ít nhất ba lần vận chuyển than đá bằng tàu biển đến hai cảng Nakhodka và Kholmsk của Nga. Số than này sau đó được đưa lên những tàu khác để tới Hàn Quốc và Nhật Bản, Reuters dẫn ba nguồn tin tình báo phương Tây ngày 26/1.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 ban hành lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu than nhằm cắt giảm nguồn thu ngoại tệ mà nước này bị nghi dùng trong các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Một nguồn tin phương Tây về vận tải biển cho biết có vài chuyến hàng chở than của Triều Tiên tới Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng 10/2017. Trong khi đó, một quan chức an ninh Mỹ xác nhận việc Triều Tiên vẫn đang xuất khẩu than thông qua các cảng biển Nga.

"Cảng Nakhodka của Nga đã trở thành trung tâm trung chuyển cho than từ Triều Tiên", một nguồn tin an ninh ở châu Âu cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa có phản ứng trước thông tin trên.

An Hồng