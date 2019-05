Trang phục truyền thống của Nhật hoàng và Hoàng hậu trong lễ lên ngôi

Nhật hoàng mặc lễ phục có họa tiết phượng hoàng và đội mũ cao 60 cm còn Hoàng hậu mặc bộ trang phục cầu kỳ gồm nhiều lớp.

Lễ lên ngôi của Nhật hoàng Akihito năm 1990 Lễ lên ngôi của Nhật hoàng Akihito năm 1990. Video: YT.

Ngày 30/4, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị, kết thúc triều đại Heisei (Bình Thành). Từ ngày 1/5, ngai vàng được trao lại cho Thái tử Naruhito, mở ra triều đại mới là Reiwa (Lệnh Hòa). Lễ lên ngôi của tân Nhật hoàng dự kiến diễn ra ngày 22/10.

Trong lễ lên ngôi, tân Nhật hoàng sẽ mặc lễ phục sokutai gồm chiếc áo dài màu vàng nâu với tay áo dài, rộng và phần eo được thắt lại. Chỉ hoàng đế được mặc màu này, các thành viên hoàng gia khác mặc màu đen, đỏ, xanh hoặc các màu khác tùy thuộc vào cấp bậc.

Trang phục của hoàng gia thường có họa tiết các loài chim vì chúng được coi là sứ giả của các vị thần trong thời cổ đại. Trang phục của hoàng đế có hoạ tiết phượng hoàng, tượng trưng cho hòa bình.

Tân Nhật hoàng và các nam thành viên của hoàng tộc cầm thanh gỗ phẳng gọi là shaku. Trong quá khứ, hoàng gia đôi khi gắn giấy nhắc vào mặt sau của shaku để ghi nhớ tuần tự thực hiện các nghi thức phức tạp. Ngoài ra, shaku cũng cho thấy mức độ tập trung của họ.

"Nếu bạn lơ đãng, mọi người xung quanh sẽ nhận ra ngay vì shaku sẽ nghiêng sang một bên", Tomitaro Hashimoto, chuyên gia về Thần đạo tại Đại học Reitaku, nói.

Điểm nổi bật trong trang phục của hoàng đế là chiếc mũ kanmuri, gồm đế đen với chóp mũ dựng thẳng, cao 60 cm.

Lễ phục Sokutai và Junihitoe của Nhật hoàng và Hoàng hậu trong lễ lên ngôi năm 1990. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật.

Trong lễ lên ngôi của phu quân, tân Hoàng hậu sẽ mặc bộ trang phục cầu kỳ Junihitoe gồm nhiều lớp áo choàng chồng lên nhau.

"Các trang phục Sokutai (dành cho nam) và Junihitoe (dành cho nữ) có từ thời Heian (Bình An) năm 794 - 1185, được coi là thời kỳ hoàng kim trong văn hóa Nhật Bản", Keizo Suzuki, người đứng đầu một bảo tàng kimono ở ngoại ô Tokyo, cho biết.

Không có quy định nào về số lượng lớp áo phải mặc. Hoàng hậu Michiko đã mặc 9 lớp áo trong lễ lên ngôi của Nhật hoàng Akihito năm 1990.

Thái tử phi Masako, người sẽ trở thành hoàng hậu từ ngày 1/5, nhiều khả năng sẽ tự chọn màu sắc nhưng có họa tiết tương tự trang phục của bà Michiko năm 1990. Tóc của bà sẽ được vấn lên và đeo chiếc ghim tóc lớn bằng vàng ở trên trán.

Bộ trang phục cầu kỳ này thường rất nặng và khiến người mặc khó đi lại. Nó thường chỉ được mặc trong các nghi lễ và đám cưới của hoàng gia.

Một nghi lễ quan trọng trong quy trình lên ngôi là bàn giao ba báu vật thiêng liêng gồm chiếc gương Yata no Kagami, thanh kiếm Kusanagi no Tsurugi và ngọc Yasakani no Magatama. Theo quan niệm truyền thống, Nhật hoàng là hậu duệ của nữ thần mặt trời Amaterasu và ba báu vật này là do nữ thần để lại.

Theo quy định, việc bàn giao báu vật phải được tiến hành ngay sau khi Nhật hoàng qua đời hoặc thoái vị. Vì vậy, Nhật hoàng Akihito sẽ trao báu vật cho con trai vào ngày 1/5 chứ không phải trong lễ lên ngôi 22/10. Tại sự kiện này, tân Nhật hoàng Naruhito mặc Âu phục thay vì trang phục truyền thống. Các nữ thành viên hoàng tộc không được tham gia.

Vì nguồn gốc xa xưa và tính chất linh thiêng của những báu vật này, không có hình ảnh hay tranh vẽ về chúng và Nhật hoàng cũng không trực tiếp nhìn thấy chúng vì chúng được bọc trong vải. "Chúng tôi không biết chính xác các báu vật trông như thế nào", Eiichi Miyashiro, nhà báo ở Asahi Shimbun và là chuyên gia về hoàng gia, nói.

Phương Vũ (Theo AFP)