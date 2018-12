Trang bị hiện đại của đặc nhiệm Mỹ diệt IS ở Syria

Mỹ tính tăng cường lực lượng đặc nhiệm giúp diệt IS ở Syria / Đặc nhiệm Mỹ bắt được gián điệp IS ở Iraq

Đặc nhiệm Mỹ tại thị trấn Shadadi của Syria. Ảnh: France24

Hôm 25/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ điều động thêm 250 lính đặc nhiệm đến Syria nhằm tăng cường lực lượng cho chiến dịch quân sự chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang diễn ra trong khu vực, theo Washington Post.

Quy mô của lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang tham chiến tại Syria, Iraq vẫn chưa được tiết lộ. Một số đơn vị đặc nhiệm Mỹ chủ yếu đóng vai trò cố vấn cho quân đội Iraq và dân quân người Kurd, còn các đội đặc nhiệm khác thuộc Bộ tư lệnh Đặc nhiệm Hỗn hợp lại trực tiếp tiến hành các chiến dịch đột kích, bắt giữ và tiêu diệt các thủ lĩnh then chốt của IS.

Cuối tuần trước, trang France24 của Pháp công bố một đoạn video về Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang chiến đấu chống IS ở thị trấn Shadadi, miền đông Syria. Tuy nhiên, đoạn video này cũng làm sáng tỏ nhiều điều về vai trò và vũ khí, trang bị của đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động ở tiền tuyến trong cuộc chiến chống IS.

Đặc nhiệm Mỹ tham chiến chống IS trên chiến trường Syria

Shadadi là một thị trấn biên giới Syria, đóng vai trò như cầu nối sang Iraq của phiến quân IS. Mới đây, SDF và dân quân người Kurd ở Syria đã tấn công và chiếm lại thị trấn này từ tay IS trong vòng chưa đến một tuần nhờ sự hỗ trợ của các cuộc không kích và lực lượng đặc nhiệm Mỹ trên bộ. Lầu Năm Góc đã ca ngợi tốc độ tấn công thần tốc của chiến dịch và coi đây là mô hình mẫu cho chiến dịch quân sự chống IS ở Syria.

Theo bình luận viên Thomas Gibbons-Neff, người từng là lính thủy quân lục chiến Mỹ, tổ đặc nhiệm Mỹ đang quan sát cường kích A-10 không kích mục tiêu trong đoạn video nhiều khả năng là lực lượng hỗn hợp từ nhiều đơn vị đặc nhiệm Mỹ khác nhau gồm đặc nhiệm Chỉ huy và Kiểm soát chiến thuật trên không của Không quân Mỹ, đặc nhiệm Mũ nồi xanh của Lục quân và các thành viên Đặc nhiệm Delta.

Dù có rất ít thông tin xuất hiện trong đoạn video ngắn này, nhưng Gibbons-Neff có thể phán đoán được vai trò, nhiệm vụ của đặc nhiệm Mỹ thông qua trang thiết bị họ mang theo, như súng trường bắn tỉa Remington, súng phóng lựu bán tự động M-32 và một vật giống một chiếc rìu nhỏ. Hỏa lực thực sự của lực lượng này nằm ở những thiết bị bí mật dùng để gọi máy bay không kích.

Trong đoạn video, một đặc nhiệm Mỹ đứng sau công sự tạm do máy xúc dựng lên, quan sát mục tiêu qua kính ngắm Mk.4, trong khi một đặc nhiệm khác chỉ thị mục tiêu bằng súng laser cầm tay LA-16U. Trong kính ngắm Mk.4 có hiển thị dấu chữ thập giúp người lính quan sát và hiệu chỉnh mục tiêu cho các cuộc không kích.

Trong khi đó, súng laser cầm tay sẽ bắn ra một chùm tia laser chứa mã 4 chữ số được gọi là tần số xung lặp. Các mã tương tự cũng được thiết lập trên các vũ khí dẫn đường chính xác bằng laser của máy bay không kích, giúp quả bom “nhận diện” tia laser trên mặt đất và tự bay đến mục tiêu. Súng bắn laser cầm tay là trang bị tương đối mới và thường không chính xác ở tầm xa nếu so sánh với các thiết bị bắn tia laser lớn hơn của bộ binh Mỹ.

Các vũ khí, trang bị đặc nhiệm Mỹ mang theo trên chiến trường. Ảnh: France24

Một trang bị khác cũng đáng chú ý trong bức ảnh trên là một thiết bị lớn hơn chiếc iPhone một chút, đóng vai trò là công cụ quan trọng giúp đặc nhiệm Mỹ quan sát hiệu quả các đòn không kích mà không cần phải lộ diện trên chiến trường.

Thiết bị đặc biệt này là Bộ cảm biến nhận video từ xa (ROVER), được phát triển từ thập niên 2000, cho phép máy bay trên không truyền video thu được từ các thiết bị cảm biến đến lực lượng trên mặt đất. Bộ cảm biến ROVER truyền tải dữ liệu an toàn tới các thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính hoặc máy tính bảng.

Các phiên bản cũ của bộ cảm biến ROVER gây ra độ trễ chút ít giữa máy bay và lực lượng trên bộ, khiến phi công phải sử dụng các công cụ bổ sung để đảm bảo cung cấp thông tin theo thời gian thực trước khi họ được phép tấn công mục tiêu quan sát được qua bộ cảm biến. Thiết bị mới hơn gọi là bộ cảm biến chiến thuật ROVER-p như trong bức ảnh, được quảng bá là có thể truyền hình ảnh theo thời gian thực.

Duy Sơn