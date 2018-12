Trải nghiệm Việt Nam của đầu bếp ăn bún chả cùng Obama

Obama ăn bún chả cùng đầu bếp Mỹ nổi tiếng / Ông Obama gọi 2 suất bún chả Hà Nội

Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả cùng đầu bếp Anthony Bourdain ở Hà Nội. Ảnh: Instagram

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đi ăn bún chả cùng với đầu bếp Anthony Bourdain trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội.

Anthony Bourdain sinh năm 1956 là một đầu bếp kỳ cựu, tác giả và người nổi tiếng trên truyền hình Mỹ.

Bourdain cho biết tình yêu với ẩm thực của ông được thắp lên từ thời niên thiếu, khi ông đi nghỉ cùng gia đình ở Pháp, nơi ông lần đầu tiên được ăn hàu tươi ngay trên tàu của ngư dân. Thời gian làm thêm tại các nhà hàng hải sản vào những năm 1970 ở Massachusetts đã thôi thúc ông theo đuổi nấu ăn chuyên nghiệp.

Ông tốt nghiệp Viện Ẩm thực Mỹ năm 1978 và từng làm việc tại nhiều nhà hàng, trong đó có nhiều năm làm bếp trưởng tại Brasserie Les Halles ở New York.

Bourdain kết hôn cùng bạn gái thời trung học là Nancy Putkoski vào những năm 1980. Họ sống bên nhau trong hai thập kỷ trước khi ly hôn. Bourdain nói rằng công việc liên tục phải đi lại là nguyên nhân hôn nhân đổ vỡ. Năm 2007, ông tái hôn với Ottavia Busia và có một con gái là Ariane.

Ông được biết đến rộng rãi nhờ cuốn sách có tên trong danh sách bán chạy nhất của New York Times năm 2000 Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, kể về các chuyện hậu trường tại căn bếp của những nhà hàng lớn.

Ông Bourdain cũng có hai cuốn sách bán chạy khác là Tour A Cook (2001), về trải nghiệm ẩm thực của ông khi đi du lịch toàn thế giới, và Bits Nasty (2006), tập hợp các bài viết ngắn về ẩm thực.

Anthony Bourdain. Ảnh: stltoday

Nổi tiếng là chuyên thưởng thức và tìm hiểu các món đặc sản lạ địa phương, Bourdain đã "ăn tinh hoàn cừu ở Morocco, trứng kiến ​​tại Puebla, Mexico, ăn sống nhãn cầu hải cẩu theo tập tục truyền thống của người Inuit ở Alaska, và uống tiết, ăn thịt rắn ở Việt Nam", Daily Freeman viết năm 2010.

Ông đã dẫn một số chương trình truyền hình về ẩm thực. Từ năm 2013, ông là người chủ trì chương trình Anthony Bourdain: Parts Unknown trên kênh CNN.

Trong chương trình, Bourdain đi đến những nơi ít nổi tiếng trên thế giới và khám phá các nền văn hóa và ẩm thực. Chương trình đã giành được 3 giải Emmy và 11 đề cử về kịch bản, âm thanh, biên tập, và quay phim.

Trong tập 5 mùa thứ 4 được phát sóng vào tháng 10/2014, Bourdain đã thăm cố đô Huế, nơi ông thưởng thức đặc sản địa phương như bún bò Huế, cơm hến, bánh bèo và bánh bột lọc tại các nhà hàng và quán vỉa hè. Ông cũng thăm chợ Đông Ba và một ngôi làng đánh cá.

Video: Đầu bếp Bourdain ăn cơm hến ở Huế

Phát ngôn viên của CNN cho biết cuộc trò chuyện của ông Bourdain và Tổng thống Mỹ Obama tại quán bún chả ở Hà Nội sẽ xuất hiện trong một tập sắp tới của chương trình Anthony Bourdain: Parts Unknown mùa thứ 8. Mùa này sẽ bắt đầu lên sóng vào tháng 9.

"Bourdain tìm hiểu mục đích chuyến đi của tổng thống Mỹ và sự quan tâm của ông đối với người dân, ẩm thực và văn hóa Việt Nam", CNN cho biết.

Phương Vũ