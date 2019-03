'Trại khủng bố' vẫn nguyên vẹn sau đợt không kích 'san phẳng' của Ấn Độ

Ít nhất 6 công trình tại nơi được cho là trại huấn luyện khủng bố của nhóm Jaish-e-Mohammed vẫn đứng vững 6 ngày sau các cuộc không kích từ Ấn Độ.

Ngôi trường bị quân đội Ấn Độ không kích hồi cuối tháng trước qua ảnh vệ tinh hôm 4/3. Ảnh: Planet Labs Inc.

Các hình ảnh vệ tinh chụp hôm 4/3 do công ty điều hành vệ tinh tư nhân Planet Labs Inc, trụ ở sở San Francisco, thu thập được cho thấy một ngôi trường Hồi giáo do phiến quân Jaish-e-Mohammed điều hành ở khu vực phía đông bắc Pakistan dường như không bị ảnh hưởng sau khi Ấn Độ tuyên bố rằng các chiến đấu cơ của họ đã phá hủy nơi này và tiêu diệt hàng loạt tay súng, Al Jazeera đưa tin.

Theo ảnh, ít nhất 6 tòa nhà trong khuôn viên ngôi trường vẫn còn, 6 ngày sau các cuộc không kích từ Ấn Độ. Những hình ảnh ghi nhận được không thay đổi đáng kể so với ảnh vệ tinh từ tháng 4/2018. Không có lỗ hổng trên mái các tòa nhà, không có các vết cháy, tường bị thổi bay hay cây gãy đổ xung quanh trường.

Các hình ảnh này làm dấy lên những nghi ngờ đối với tuyên bố mà chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra, khẳng định các cuộc không kích ngày 26/2 đã nhắm trúng tất cả các mục tiêu tại ngôi trường thuộc khu Balakot, Pakistan.

Xung đột vũ trang giữa Pakistan và Ấn Độ bùng lên sau khi không quân Ấn Độ sáng 26/2 tiến hành không kích ngôi trường được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed ở bên kia Đường Kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir. Jaish-e-Mohammed là nhóm Hồi giáo chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom tự sát hôm 14/2 ở thành phố Srinagar khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Sau trận không chiến lớn nhất từ năm 1970 tại Kashmir, cả hai bên đều có động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng như mở lại không phận và trao trả phi công. Tuy nhiên, xung đột nhỏ lẻ vẫn diễn ra ở biên giới.