Tổng thống Philippines xin lỗi người Do Thái vì ví mình là Hitler

Tổng thống Philippines tự ví là Hitler, muốn diệt hàng triệu con nghiện

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP

Ông Duterte thừa nhận những phát ngôn của mình đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người Do Thái khắp thế giới, nhưng khẳng định rằng việc đề cập đến thảm họa diệt chủng Holocaust là nhằm đáp trả những người chỉ trích ông giống lãnh đạo của Đức Quốc xã.

"Tôi muốn nói ngay bây giờ, tại đây, rằng chưa bao giờ tôi có ý định khơi gợi ký ức về 6 triệu người Do Thái đã bị giết", Reuters dẫn lời ông nói trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình. "Tôi xin lỗi chân thành và sâu sắc đến cộng đồng Do Thái. Đó không phải là chủ đích của tôi nhưng vấn đề là tôi đã bị chỉ trích, dùng Hitler so sánh với tôi".

Hơn 3.100 người đã bị giết kể từ khi ông Duterte nhậm chức 3 tháng trước và tiến hành chiến dịch truy quét ma túy mạnh tay. Hầu hết những người thiệt mạng là các con nghiện và tay buôn.

Tổng thống 71 tuổi được mệnh danh là "Người trừng phạt" vì lập trường cứng rắn đối với tội phạm. Ông nói hôm 30/10 rằng đã bị những người chỉ trích mô tả là "em của Hitler" và cho hay ông "sẽ rất vui được giết" 3 triệu con nghiện và tay buôn ma túy Philippines.

Phát ngôn viên của ông Duterte hôm qua cho hay ông không muốn mình là Hitler và phát ngôn trên là một "cách nói chệch" việc ông bị mô tả như một kẻ giết người hàng loạt.

"Hơn nữa, ông cũng rút ra một kết luận rằng, trong khi Holocaust là nỗ lực xóa sổ các thế hệ tương lai của người Do Thái thì cái gọi là "những vụ giết người ngoài vòng pháp luật", như ông bị quy tội nhầm, lại cứu rỗi thế hệ tương lai của người Philippines", ông Ernesto Abella nói.

Anh Ngọc