Tổng thống Philippines xét nghiệm nCoV

Tổng thống Philippines Duterte được xét nghiệm nCoV hôm nay, sau khi ba bộ trưởng trong nội các của ông và hai nghị sĩ tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

"Trước những diễn biến gần đây và sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình dịch Covid-19 ở nước ta, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ không đến Boracay như dự kiến", phát ngôn viên của Tổngthống Philippines, Salvador Panelo thông báo, thêm rằng ông Duterte sẽ làm xét nghiệm nCoV hôm nay.

Thượng nghị sĩ Bong Go, một trợ lý thân cận của ông Duterte không nói lý do tại sao ông quyết định làm xét nghiệm nCoV, cũng như không cho biết Tổng thống có tự cách ly hay không.

Philippines hôm qua ghi nhận ca tử vong thứ hai do nCoV, là một phụ nữ 67 tuổi ở Manila. Hồi tháng 1, một du khách đến từ Trung Quốc tử vong vì bệnh này, đánh dấu ca tử vongCovid-19 đầu tiên ở Philippines.

Nước này đã ghi nhận 49 ca nhiễm.

Tổng thống Philippines Duterte phát biểu tại họp báo ở Manila ngày 19/11/2019. Ảnh: AFP.

Hai thượng nghị sĩ Philippines là Sherwin Gatchalian và Nancy Binay đã tự cách ly sau khi tham dự phiên điều trần về cải cách giáo dục hôm 5/3. Nhân chứng trong phiên điều trần này được xác nhận nhiễm nCoV. Chủ tịch Thượng viện Philippines Tito Sotto hôm nay tuyên bố đóng cửa thượng viện để khử khuẩn.

Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Sebastuez cũng tự cách ly sau khi đã tiếp xúc với người nhiễm nCoV trong cuộc họp của các nhà quản lý kinh tế hồi tuần trước. Bộ trưởng Giao thông Arthur Tugadevà Thư ký của ông Duterte, Salvador Medialdea cũng có động thái tương tự.

Tổng thống Philippines đầu tuần này ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trước diễn biến của dịch Covid-19. Nhóm an ninh Tổng thống Philippines (PSG) hôm 9/3 tuyên bố "không ai được phép chạm vào Duterte - theo nghĩa đen", giải thích đây là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho lãnh đạo 74 tuổi và gia đình ông giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát. Sức khỏe của Tổng thống Philippines gần đây được truyền thông chú ý. Tờ Daily Inquirer từng thống kê Duterte vắng mặt tại ít nhất 8 sự kiện hồi năm ngoái vì các lý do liên quan tới sức khỏe.

Covid-19 đã xuất hiện ở 124 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 126.000 người nhiễm bệnh, hơn 4.600 người chết trên khắp thế giới.

Mai Lâm (Theo Straits Times)