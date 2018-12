Sự tương đồng giữa Trump và 'bản sao châu Á' Duterte / Tổng thống Philippines hứa với Chúa không chửi thề

Tổng thống Philippines hát karaoke với Thủ tướng Malaysia

Tại quốc yến do Thủ tướng Malaysia chủ trì, ông Duterte hôm qua hát bài "Wind Beneath My Wings" của Bette Midler. Ông Najib Razak đáp lại bằng giai điệu vui tươi hơn, hát bài "The Young Ones" của ca sĩ Anh Cliff Richard.

Lãnh đạo hai nước sau đó song ca bà hát "Sha-la-la-la-la" của ban nhạc Đan Mạch The Walkers. Màn biểu diễn kết thúc bằng tràng pháo tay, theo AFP.

Trước đó, các lãnh đạo Malaysia và Philippines hôm qua thảo luận song phương về thương mại, kinh tế và an ninh hàng hải.

Sở thích hát karaoke của ông Duterte được nhiều người dân ở Davao, quê nhà ông, biết đến, khi ông từng dành hàng giờ trước các máy karaoke khi còn là thị trưởng.

Trọng Giáp (Video: Channel News Asia)