Tổng thống Philippines âm tính với nCoV

Tổng thống Rodrigo Duterte nhận kết quả âm tính sau khi xét nghiệm nCoV, thượng nghị sĩ Bong Go cho biết trên Facebook hôm nay.

Tổng thống Duterte và trợ lý thân cận của ông, thượng nghị sĩ Bong Go, làm xét nghiệm nCoV hôm 13/3, sau khi họp với một số thành viên nội các từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Sau khi các thành viên nội các này tự cách ly, Duterte, 74 tuổi, được giới chức y tế Philippines khuyên làm xét nghiệm để đảm bảo ông mạnh khỏe và có thể tiếp tục tiếp xúc với người dân, ông Go cho hay. Kết quả xét nghiệm hôm qua cho thấy cả Duterte và Go đều âm tính với nCoV. "Chúng tôi vẫn khỏe mạnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình", Go viết trên Facebook.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Go khẳng định cả Tổng thống và ông sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm nCoV.

Tổng thống Rodrigo Duterte tại buổi họp báo ở Manila hôm 12/3. Ảnh: AP.

Philippines hôm qua ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm nCoV lên 64. Giới chức y tế cũng xác nhận có ít nhất 6 người chết vì Covid-19 ở quốc gia này.

Dù số ca nhiễm và tử vong ở Philippines tương đối thấp, chính quyền Tổng thống Duterte vẫn đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn Covid-19 bùng phát. Ngày 12/3, ông Duterte tuyên bố ngừng hoạt động đi lại bằng đường không, đường biển và đường bộ đến và đi từ thủ đô Manila, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp cách ly cộng đồng khác.

Thanh Tâm (Theo CNN, ABC News)