Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn Việt Nam ủng hộ chính sách ở bán đảo Triều Tiên

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, phải, và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong họp báo sáng nay. Ảnh: Giang Huy.

"Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn với Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì sự ủng hộ hết mình cho chính sách của phía Hàn Quốc về bán đảo Triều Tiên. Trong tương lai, nhằm duy trì hoà bình và ổn định lâu dài cũng như phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên, hai nước đã nhất trí sẽ cùng hợp tác mật thiết với nhau", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói trong cuộc họp báo sáng nay tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho hay Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hoà bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cùng chủ trì họp báo sau cuộc hội đàm, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo Chủ tịch nước, với sự tin cậy ngày càng cao, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, Việt Nam và Hàn Quốc khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển sâu rộng.

"Việt Nam và Hàn Quốc đã thống nhất sẽ tiến hành giao lưu cấp cao thường niên với các hình thức linh hoạt, gồm thăm song phương và gặp gỡ tại các hội nghị đa phương", Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Hai nước cũng nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 100 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí sớm thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam và Hàn Quốc cũng tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hoà bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc, Tổng thống Moon khẳng định hai bên sẽ nỗ lực đẩy mạnh mối nhân duyên đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Ông cho hay ông và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đều nhận thức được rằng các gia đình đa văn hoá Việt - Hàn chính là tài sản quan trọng trong việc kết nối gần gũi hơn mối quan hệ giữa hai nước.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa nhằm hỗ trợ và bảo vệ các gia đình đa văn hoá như hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn, giúp đỡ việc làm, thực hiện trung tâm hỗ trợ qua điện thoại, giúp thuê nhà nhằm đảm bảo quyền lợi của các phụ nữ nước ngoài kết hôn ở Hàn Quốc.

Ông Moon khẳng định Hàn Quốc sẽ đóng góp vào quá trình hỗ trợ Việt Nam hướng tới trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2020. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng thông qua các cuộc trao đổi cởi mở và thân tình, chính phủ hai nước sẽ ngày càng củng cố niềm tin với nhau.

Các nhà lãnh đạo sau đó chứng kiến lễ ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về Chương trình hành động trong hợp tác thương mại giai đoạn 2018-2020, hợp tác công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng và giao thông, xây dựng và phát triển đô thị, hợp tác trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc.

Việt Anh