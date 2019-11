Tính toán của Trump khi 'chuyển nhà' đến Florida

Trump dường như muốn giảm gánh nặng thuế khi trở thành công dân Florida, đồng thời thu phục ủng hộ từ bang này trong cuộc bầu cử năm 2020.

Quyết định của Tổng thống Donald Trump từ công dân New York trở thành công dân Florida đang gây bất ngờ trên khắp nước Mỹ. Thông tin gây sốc được Trump công bố trong hàng loạt dòng tweet tối 31/10, nói rằng ông đang bị các quan chức New York, những người đã điều tra các doanh nghiệp của ông và ráo riết yêu cầu ông kê khai thuế, đối xử bất công. Theo giới chuyên gia, việc "chuyển nhà" này thực tế cũng giúp Trump có được lợi ích nhất định.

Bằng cách tuyên bố Palm Beach, Florida, là nơi cư trú chính thức của mình và từ bỏ Manhattan, New York, Trump đã chuyển đổi từ một bang có mức thuế cao sang bang đánh thuế thấp hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 23/10. Ảnh: Reuters.

Trump còn đổi từ một bang xanh (có xu thế ủng hộ đảng Dân chủ) với chỉ 37% phiếu đại cử tri bầu cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016 sang bang tím (có xu thế ủng hộ đảng Dân chủ và Cộng hòa ngang bằng), nơi 49% cử tri ủng hộ ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng ba năm trước.

Dù Trump thường xuyên đối đầu với các quan chức hạt Palm Beach suốt nhiều thập kỷ qua, ông cũng không ít lần phàn nàn về môi trường chính trị không thân thiện ở New York. Công tố viên quận Manhattan từng nộp trát yêu cầu Trump công bố kê khai thuế. Hiện chưa rõ việc Trump chuyển nhà sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến pháp lý này như thế nào.

Bên cạnh đó, Thống đốc Florida và New York còn là những người ở hai thái cực đối lập. Thống đốc Florida Ron DeSantis ủng hộ Trump nhiệt thành trong khi Thống đốc New York Andrew Cuomo lại công khai bày tỏ thái độ ác cảm với ông

"Bước đi hay. Dù sao thì Trump cũng không có vẻ gì là đã đóng thuế ở New York", Cuomo, một thành viên đảng Dân chủ, viết trên Twitter. "Ông ấy là của các bạn, Florida ạ".

Về phần mình, Trump vẫn bày tỏ tình yêu với New York nhưng không ngần ngại thể hiện sự ghét bỏ các lãnh đạo chính trị tại đây.

"Thật không may, bất chấp thực tế là tôi đã chi hàng triệu đô tiền thuế cho thành phố, bang và địa phương mỗi năm, tôi vẫn bị đối xử rất tệ bởi cá lãnh đạo chính trị ở cả thành phố lẫn tiểu bang", Trump viết trên Twitter, đề cập tới New York.

Florida không đánh thuế thu nhập. Trái lại, người dân New York phải trả thuế thu nhập của tiểu bang và thành phố với mức cao nhất có thể lên đến 12%. Gói thuế mới do Trump công bố hồi năm 2017 đã gia tăng gánh nặng lên dân New York và các bang thuế cao khác thông qua việc chấm dứt khoản khấu trừ thuế liên bang đối với thuế tiểu bang và địa phương.

"Với khách hàng của mình, tôi đều khuyên họ trở thành công dân Florida bởi bây giờ, bạn không thể khấu trừ thuế tiểu bang nữa", luật sư thuế Eugene Pollingue Jr tại công ty luật Saul Ewing Arnstein and Lehr ở Palm Beach, cho hay.

Florida không có khoản thuế đánh trên tài sản của người đã chết trước khi nó được chuyển cho người thừa kế. CNN gọi đây là "thuế tử thần". Trái lại, New York có mức "thuế tử thần" ở hàng cao nhất, 16%.

Theo tổ chức nghiên cứu Florida TaxWatch, người dân New York phải trả nhiều thuế tiểu bang và thuế địa phương hơn người dân ở bất kỳ bang nào khác. Gánh nặng thuế hàng năm của New York là khoảng 11.810 USD/người, trong khi Florida chỉ xếp thứ 40 với 5.733 USD/người.

Tuy nhiên, Trump sẽ không thể né hoàn toàn các khoản thuế ở New York bằng cách "chuyển nhà" đến Florida. Ông vẫn phải trả thuế thu nhập đối với các khoản thu có được từ New York, như lợi nhuận từ những khoản đầu tư bất động sản.

Những người thực sự giàu có sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn bằng cách chuyển đến Florida, Richard Rampell, kế toán viên ở Palm Beach cho hay. Ông có một khách hàng đã chuyển từ California đến Florida và đã giảm được thuế thu nhập bang từ 11 triệu USD xuống 0 USD.

"Điều này đã diễn ra suốt nhiều năm rồi", Rampell nói. "Mỗi năm, chúng tôi lại có một đến hai khách hàng chuyển từ các bang thuế cao sang Florida".

Một lợi ích khác đối với giới nhà giàu là Florida cho phép người dân bảo vệ nhà của họ khỏi các chủ nợ khi phá sản. Người dân Florida được phép yêu cầu miễn tịch thu nhà ở với điều kiện tài sản họ sở hữu phải mang tên họ chứ không phải thông qua bất kỳ tổ chức doanh nghiệp nào. Trump sở hữu câu lạc bộ nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thông qua công ty Mar a Lago Inc.

Mặt khác, theo bình luận viên Errol Louis từ CNN, việc chuyển nhà tới Florida của Trump còn ẩn chứa một tính toán chính trị phía sau nó. Năm 2016, Trump đã giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton ở bang Florida với cách biệt chỉ 1,2 điểm phần trăm. Tổng thống Mỹ chắc chắn muốn lặp lại thắng lợi tại Florida để tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2020.

Việc Trump chuyển nhà tới Florida còn góp phần nâng cao vị thế cũng như giá trị của bang trên thị trường với tư cách một lựa chọn thay thế chi phí rẻ hơn so với New York.

"Bằng cách trở thành công dân Florida, Trump có thể thu phục sự ủng hộ ở đây thông qua việc định hình mình là một 'người con bản địa' hơn là một khách du lịch thường xuyên", Louis nhấn mạnh.

Vũ Hoàng (Theo CNN, Palm Beach Post)