Tìm thấy tranh của Van Gogh tại nhà ông trùm mafia

Những vụ trộm tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử

Ông Alex Ruger, Giám đốc Bảo tàng Van Gogh, thứ ba từ trái sang, vui mừng khi tìm thấy hai kiệt tác. Ảnh: Reuters

Hai bức tranh khi đó được bọc trong vải, đặt trong tầng hầm một ngôi nhà thuộc sở hữu của Raffaele Imperiale, một tay buôn ma tuý người Italy, CNN hôm nay dẫn lời công tố viên Filippo Beatrice cho biết.

Cuộc truy lùng diễn ra tại ngôi làng Castellammare di Stabia, Italy, là một phần chiến dịch tìm kiếm nhóm Amato Pagano, một tổ chức buôn bán ma tuý quy mô toàn cầu, có liên quan đến Camorra, băng đảng khét tiếng ở Naples, Italy.

Hai kiệt tác này bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, hồi cuối năm 2002. Kẻ trộm đã dùng thang đột nhập vào từ trên nóc.

Bức tranh Giáo đoàn rời Nhà thờ Tin lành ở Nuenen" (Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen) có từ năm 1884 - 1885, bức Bãi biển ở Scheveningen (Seascape at Scheveningen) có từ năm 1882.

"Các bức tranh đã được tìm thấy, những từ ngữ tôi từng không dám hy vọng có thể thốt lên. Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này suốt 14 năm", Axel Ruger, Giám đốc bảo tàng Van Gogh, nói.

Hai bức tranh mang giá trị lịch sử lớn lao, nếu như Seascape at Scheveningen là một ví dụ về phong cách khi danh hoạ Van Gogh bắt đầu sự nghiệp, thì bức kia mang giá trị cảm xúc to lớn, được Van Gogh vẽ tặng mẹ ông và được vẽ lại sau khi cha ông, một mục sư, mất vào năm 1885.

Cả hai bức tranh đều trong tình trạng được bảo vệ tốt, mặc dù màu của bức Scheveningen bị nhợt ở góc trái bên dưới và có một điểm hư hại nhỏ bên cạnh bức Nuenen. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) ước tính hai bức tranh trị giá 30 triệu USD trong danh sách "10 tác phẩm nghệ thuật hàng đầu" bị đánh cắp hồi 2005.

Các bức tranh vẫn được giữ làm chứng cứ cho phiên toà ở Italy. Tuy nhiên ngày giờ phiên toà chưa được thông báo, khi cảnh sát Italy vẫn đang điều tra.

Imperiale được cho là đang lẩn trốn ở Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), nhà chức trách Italy đang yêu cầu dẫn độ tên này, Maria Vittoria De Simone, công tố viên tại Cơ quan chống băng đảng Italy cho biết. Các điều tra viên cũng thu giữ các căn hộ và máy bay trị giá hơn 22 triệu USD.

Khánh Lynh