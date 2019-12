Thunberg xin lỗi vì phát ngôn về lãnh đạo thế giới

Greta Thunberg xin lỗi vì đã dùng cụm từ tiếng Anh mang nghĩa là "xử bắn" khi muốn nói lãnh đạo thế giới phải "chịu trách nhiệm" về biến đổi khí hậu.

Phát biểu trong cuộc biểu tình thuộc phong trào "Những ngày thứ sáu vì tương lai" ở thành phố Turin, Italy, hôm 13/12, nhà hoạt động môi trường 16 tuổi bày tỏ lo ngại rằng hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP25 của Liên Hợp Quốc sẽ không mang lại hiệu quả và các nhà hoạt động cần tiếp tục thúc đẩy lãnh đạo thế giới làm nhiệm vụ của mình.

"Các nhà lãnh đạo thế giới vẫn đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm của họ nhưng chúng ta không được để họ làm như thế", cô bé nói. "Chúng ta sẽ đảm bảo việc xử bắn họ (put them against the wall) và họ sẽ phải làm công việc của mình là bảo vệ tương lai của chúng ta".

Nhiều người đã bày tỏ sự không đồng tình với phát ngôn của Thunberg, bởi trong tiếng Anh, cụm từ "put against the wall" mà cô bé nhắc đến có nghĩa là xử bắn.

Thunberg trong cuộc biểu tình "Những ngày thứ sáu vì tương lai" ở thành phố Turin, Italy, hôm 13/12. Ảnh: AFP

Thunberg sau đó lên Twitter giải thích rằng cô bé chỉ muốn nói các nhà hoạt động phải buộc lãnh đạo thế giới chịu trách nhiệm và việc sử dụng cụm từ "put against the wall" là "không may".

"Trong tiếng Anh của người Thụy Điển, 'put against the wall' nghĩa là buộc ai đó phải chịu trách nhiệm. Đó là những gì xảy ra khi bạn ứng biến những bài phát biểu bằng một ngôn ngữ thứ hai".

Tuy nhiên, Thunberg vẫn "xin lỗi nếu có ai hiểu nhầm điều này". "Tôi không thể bày tỏ hết thực tế rằng tôi, cũng như toàn bộ phong trào nghỉ học vì môi trường, phản đối bất kỳ hình thức bạo lực nào", cô bé nói thêm.

Hôm 14/12, nhà hoạt động nhí cũng vướng vào một cuộc tranh luận với giới chức đường sắt Đức, sau khi cô bé đăng bức ảnh mình đang ngồi giữa sàn của một chuyến tàu đông đúc.

Công ty đường sắt Đức Deutsche Bahn đã ra thông cáo cảm ơn Thunberg vì ủng hộ cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu của các công nhân trong ngành. Tuy nhiên, họ cho hay cô bé cũng nên nhấn mạnh thực tế là mình cuối cùng đã được sắp xếp cho một chỗ ngồi ở khoang hạng nhất và đối xử rất tốt.

Đáp lại, Thunberg nói rằng mình không phàn nàn gì khi đăng bức ảnh trên và một chuyến tàu đông đúc là dấu hiệu tốt, cho thấy nhu cầu đi tàu đang gia tăng.

Thunberg tuần trước được tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm" nhờ truyền cảm hứng cho phong trào chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Cô bé đang trở về Thụy Điển để nghỉ lễ Giáng sinh sau một hành trình bận rộn xuyên lục địa kéo dài nhiều tháng qua.

Anh Ngọc (Theo BBC)