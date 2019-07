Thủ tướng Nhật cảm ơn các sáng kiến của Việt Nam tại G20

Ông Abe trân trọng đóng góp của Việt Nam trong hội nghị G20 và đề cao hợp tác song phương khi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nhật Bản Abe, phải, hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm nay. Ảnh: TTXVN.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tokyo hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh giá cao vị thế, vai trò và những thành tựu đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, đồng thời coi cộng đồng hơn 330.000 người Việt tại Nhật Bản là "tài sản chung quý giá" đối với quan hệ hai nước.

Ông Abe cũng cảm ơn những sáng kiến và đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam tại Hội nghị cấp cao G20 diễn ra ở Osaka trong hai ngày cuối tháng 6, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang thăm Nhật Bản sau khi dự Thượng đỉnh G20 lần thứ 14 từ ngày 27/6-28/6. Tại Hội nghị G20, Thủ tướng đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể, chia sẻ tầm nhìn, ý tưởng hợp tác và nỗ lực của Việt Nam trong xử lý các vấn đề kinh tế toàn cầu, vì hoà bình, thịnh vượng, cùng phát triển.

Trong hội đàm sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài. Hai lãnh đạo đã trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, bao gồm hợp tác trong khuôn khổ Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Hai nước cũng thống nhất thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN, khu vực sông Mekong với Nhật Bản trong bối cảnh Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN năm 2020. Ông Abe đã nhận lời đến Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN trong năm sau.

Việt Nam và Nhật Bản đang duy trì khuôn khổ hợp tác Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á được thiết lập từ 2014. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 15,3 tỷ USD.

Trả lời phỏng vấn báo chí Nhật khi tới Osaka dự hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng Nhật sẽ tiếp tục thể hiện vai trò trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Khánh Lynh