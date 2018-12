Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Việt Nam sẽ hoàn thành tốt trọng trách tại Hội đồng Bảo an LHQ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN hôm 11/9. Ảnh: Giang Huy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay đã đến New York, bắt đầu dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 73, TTXVN đưa tin.

Thủ tướng Việt Nam dự kiến có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng LHQ, tọa đàm với các doanh nghiệp Mỹ về thu hút đầu tư tại Việt Nam trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0.

Trước đó, Thủ tướng cho biết mục đích của Việt Nam trong hoạt động tại LHQ lần này còn là tranh thủ các nguồn lực và cơ hội cho phát triển, thúc đẩy việc thực hiện các sáng kiến, kế hoạch và ưu tiên hành động của LHQ ở cấp độ quốc gia và khu vực. Việc thực hiện tốt các sáng kiến này sẽ giúp Việt Nam nâng cao uy tín và vị thế tại LHQ cũng như trên trường quốc tế.

Kỳ họp diễn ra từ ngày 25/9 đến 1/10 với chủ đề "Làm cho LHQ gần gũi với tất cả mọi người". Các đại biểu sẽ thảo luận về kinh nghiệm lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chung trong việc gìn giữ hòa bình, công bằng và ổn định xã hội.

Thủ tướng cũng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ đại diện Mỹ, lãnh đạo Đại hội đồng LHQ, Tổng Thư ký LHQ và một số lãnh đạo quốc gia khác.

Chuyến công du lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động để được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Nhóm các nước châu Á – Thái Bình Dương tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 5 đã nhất trí đề cử Việt Nam vào vị trí này và Việt Nam sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu vào tháng 6/2019.

Đây là lần thứ hai Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam từng là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 và đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 7/2008 và tháng 10/2009. Hội đồng Bảo an có 15 thành viên, trong đó 5 thành viên thường trực và 10 thành viên được bầu với nhiệm kỳ hai năm.

