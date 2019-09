Thủ tướng New Zealand nói nhầm Nhật sang Trung Quốc

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ca ngợi về mối quan hệ "với Trung Quốc" khi phát biểu trong chuyến thăm tới Tokyo.

"Đây là khoảng thời gian cực kỳ ấn tượng cho New Zealand trong mối quan hệ với Trung Quốc", bà Ardern trả lời báo chí sau khi đặt chân đến Tokyo hôm 18/9, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản. Bà ngay lập tức nhận ra sự nhầm lẫn và đính chính "Tôi xin lỗi, với Nhật Bản".

Khi được hỏi sau đó về nhầm lẫn này, Thủ tướng New Zealand cho rằng đó là do tình trạng mệt mỏi sau chuyến bay dài. "Mong các bạn hiểu là tôi phải di chuyển liên tục và vừa mới dừng chân ở đây", bà nói. Nhật Bản có múi giờ chậm hơn ba tiếng so với New Zealand và chuyến bay thẳng giữa hai nước mất tới 11 giờ.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo hôm nay. Ảnh: AFP.

Bà Ardern tới Nhật Bản để thảo luận về thương mại, du lịch với Thủ tướng Shinzo Abe, sau đó tiếp tục bay tới New York dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Huyền Lê (Theo Guardian)