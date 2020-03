Thủ tướng New Zealand cảnh báo khủng hoảng vì Covid-19

Thủ tướng New Zealand nhận định Covid-19 có thể khiến nước này đối mặt cuộc suy thoái tệ hơn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

"Chúng tôi không muốn giống như Italy", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay phát biểu tại Wellington, khi tuyên bố các biện pháp đối phó Covid-19 trong bối cảnh nước này ghi nhận 8 ca nhiễm nCoV. Bà đồng thời cảnh báo New Zealand có thể trải qua một cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ hơn cả khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

New Zealand cùng ngày tuyên bố cấm các sự kiện hơn 500 người cả trong nhà lẫn ngoài trời trong nỗ lực nhằm chống lại Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại họp báo ở Wellington ngày 13/3. Ảnh: Reuters.

Bà Ardern nhấn mạnh việc hủy các sự kiện nghệ thuật và văn hoá là một trong những cách thận trọng để phòng chống dịch bệnh, cho biết lệnh cấm chưa có thời điểm kết thúc dự kiến và người dân cần chuẩn bị tinh thần đón nhận nó như một "điều bình thường".

Tuy nhiên, bà không quyết định đóng cửa các trường học trên cả nước. "Hãy nhớ rằng nếu chúng ta đóng cửa trường học, bọn trẻ sẽ đi đâu? Chúng sẽ tới nhà ông bà, hoặc được gửi cho người trông trẻ", Thủ tướng Ardern nói, cảnh báo về nguy cơ của nCoV gây ra cho người cao tuổi.

New Zealand cũng buộc cách ly 14 ngày đối với tất cả du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này từ 1h ngày 16/3. Bà Ardern đe dọa sẽ trục xuất những người không chấp hành biện pháp cách ly, đồng thời kêu gọi người dân chung tay hành động chống Covid-19.

Bộ trưởng Tài chính New Zealand dự kiến công bố gói hỗ trợ tài chính quan trọng vào ngày 17/3, nhằm cứu nền kinh tế đất nước khỏi ảnh hưởng của Covid-19.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand ngày 16/3 bất ngờ cắt giảm lãi suất tiền mặt từ 1% xuống 0,25%, trong khi hãng hàng không quốc gia Air New Zealand tuyên bố sẽ giảm 85% các chuyến bay quốc tế trong vài tháng tới. Hiệp hội phi công New Zealand cảnh báo khoảng 30% lực lượng lao động của Air New Zeland sẽ mất việc làm.

157 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi căn bệnh này khởi phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 169.000 người nhiễm, hơn 6.500 người chết và hơn 77.000 người hồi phục. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố châu Âu là điểm nóng mới của đại dịch, kêu gọi các quốc gia quyết liệt đối phó.

Mai Lâm (Theo Guardian)