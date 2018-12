Thủ tướng Merkel tuyên bố không thay đổi chính sách tị nạn

Thủ tướng Đức cắt ngắn kỳ nghỉ, đối mặt chỉ trích về chính sách tị nạn / Thanh niên tị nạn ủng hộ IS dọa cho 'nổ tung các ngươi' ở Đức

Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: DPA

Bà Merkel, người đã cắt ngắn chuyến nghỉ hè để tổ chức cuộc họp báo ở Berlin hôm nay, cho rằng những người tị nạn tiến hành các vụ tấn công ở Đức vừa qua "đã làm xấu hổ đất nước từng chào đón họ".

Những kẻ này "muốn phá hoại tình cảm cộng đồng, sự cởi mở và sẵn lòng của chúng ta khi giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Chúng ta kiên quyết không chấp nhận điều đó", BBC dẫn lời bà nói.

Bà khẳng định rằng những người chạy trốn khủng bố và chiến tranh có quyền được bảo vệ, và nước Đức sẽ "tuân thủ các quy tắc" trong việc cung cấp nơi tạm trú cho những người xứng đáng.

Tuy nhiên, nữ thủ tướng cũng đề xuất một số biện pháp mới để cải thiện an ninh, trong đó có chia sẻ thông tin và siết chặt việc mua bán vũ khí trên mạng Internet.

Hai cuộc tấn công gần đây ở bang Bayern đều do người xin tị nạn gây ra. Vụ đánh bom tự sát ở thành phố Ansbach hôm 24/7 làm 15 người bị thương do một người Syria bị từ chối tị nạn nhưng được cho phép tạm trú tiến hành.

Vụ tấn công bằng dao và rìu trên tàu ở Wuerzburg hôm 18/7 làm bị thương 5 người do một người xin tị nạn từ Afghanistan tiến hành. Cả hai đều tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Munich ngày 22/7, làm 9 người chết, do một thiếu niên Đức gốc Iran, gây ra.

Nhắc đến các cuộc tấn công ở Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và những nơi khác, bà Merkel nói rằng những "điều cấm kỵ của nền văn minh" đã bị phá vỡ và mục đích của chúng là "gieo rắc sự sợ hãi và lòng hận thù giữa các nền văn hóa và các tôn giáo".

Nhắc đến câu khẩu hiệu nổi tiếng "We can do this" (Chúng ta có thể làm được điều đó) mà bà từng nói năm ngoái khi đồng ý tiếp nhận một triệu người tị nạn, bà nói: "Ngày hôm nay tôi vẫn tin rằng 'chúng ta có thể làm được'. Đó là nhiệm vụ lịch sử của chúng ta và là thử thách lịch sử trong thời đại toàn cầu hóa. Chúng ta đã đạt được rất, rất nhiều trong 11 tháng qua".

Bà Merkel cho hay "bên cạnh những cuộc tấn công khủng bố có tổ chức, sẽ có những mối đe dọa mới từ những kẻ mà lực lượng an ninh chưa biết tới".

Để đối phó với điều này, bà cho hay cần một hệ thống cảnh báo sớm để giới chức có thể nhìn nhận ra các vấn đề trong quá trình xử lý đơn xin tị nạn.

"Chúng ta sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và đảm bảo an ninh cho công dân của chúng ta. Chúng ta sẽ đón nhận thách thức hội nhập này một cách nghiêm túc", bà nói.

Xem thêm: Thế khó của bà Merkel trong 'thùng thuốc súng' nước Đức

Anh Ngọc