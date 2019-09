Thủ tướng Anh phủ nhận nói dối Nữ hoàng

Thủ tướng Boris Johnson bác bỏ những thông tin cho rằng ông đã nói dối Nữ hoàng Elizabeth về lý do đình chỉ quốc hội trong 5 tuần.

Theo đề nghị của Thủ tướng Johnson với Nữ hoàng, quốc hội sẽ bị đình chỉ từ ngày 9/9 tới 14/10. Thông thường, kỳ họp mùa thu của quốc hội Anh sẽ bắt đầu từ ngày 14/9 và kéo dài đến ngày 2/10. Tuy nhiên, động thái của Johnson làm ngày họp bị lùi lại, khiến các nghị sĩ chỉ có khoảng hai tuần để thông qua bất kỳ luật nào nhằm ngăn Anh rời Liên minh châu Âu (EU) (thường gọi là Brexit) vào đúng hạn 31/10.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters.

Tòa phúc thẩm Scotland ngày 11/9 ra phán quyết rằng hành động đình chỉ quốc hội là "không hợp pháp", dẫn tới việc các đối thủ của Thủ tướng Johnson cáo buộc ông nói dối về lý do đình chỉ để thuyết phục Nữ hoàng. Trả lời phỏng vấn vào hôm nay, Thủ tướng Anh khẳng định ông "chắc chắn không" nói dối Nữ hoàng.

Thủ tướng Johnson bày tỏ hy vọng chính phủ có thể đạt "thỏa thuận ly dị với EU" vào tháng tới. "Tôi đã tới các thủ đô ở châu Âu để nói chuyện với những người bạn. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhìn thấy một bối cảnh rất khó khăn. Nó sẽ khó khăn nhưng tôi cho rằng chúng ta có thể làm được", ông nói.

Brexit vốn được lên kế hoạch xảy ra vào ngày 29/3, hai năm sau khi thủ tướng Theresa May kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, cơ chế quy định cách quốc gia thành viên rời khỏi khối. Nhưng thời hạn này đã bị trì hoãn nhiều lần, một phần vì quốc hội Anh ba lần bác bỏ thỏa thuận mà chính quyền May thống nhất với EU. Khác với bà May, từ khi vừa nhậm chức, Johnson đã khẳng định Anh đoạn tuyệt với EU vào ngày 31/10, dù có hay không thỏa thuận.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)