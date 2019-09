Thủ tướng Anh có thể bị ngồi tù

AnhLãnh đạo đối lập Jeremy Corbyn và chuyên gia pháp lý cảnh báo Thủ tướng Boris Johnson có thể đối mặt án tù nếu từ chối gia hạn Brexit.

Adam Tomkins, cựu giáo sư luật, đảng viên Bảo thủ cho rằng Thủ tướng Boris Johnson chỉ có một lựa chọn là từ chức nếu ông từ chối dự luật gia hạn Brexit. "Từ chối dự luật gia hạn Brexit có thể sẽ bị tòa kết tội và phải đối mặt với án tù", Tomkins khẳng định. Ông giải thích thêm rằng, bất kể ai nghĩ gì về Brexit, kể cả Thủ tướng đều phải chắc chắn một điều rằng "chính phủ buộc phải tuân thủ luật pháp".

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Sun.

Các tuyên bố được đưa ra sau khi tờ Telegraph cho hay Thủ tướng Anh Johnson viết thư cho các thành viên đảng Bảo thủ, tuyên bố rằng ông sẽ không tuân theo bất cứ dự luật nào yêu cầu ông gia hạn cho Brexit. Các nghị sĩ Anh đã thông qua dự luật gia hạn Brexit hôm 6/9 và dự kiến đưa dự luật này thành luật vào 9/9. "Họ vừa thông qua một dự luật buộc tôi phải cầu xin châu Âu gia hạn cho Brexit. Đây là điều tôi sẽ không bao giờ làm", Johnson viết trong thư gửi các thành viên đảng Bảo thủ.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Corbyn đánh giá rằng chính trị Anh "đang ở vị trí khá cực đoan" khi Thủ tướng Johnson tuyên bố sẽ "vượt lên trên luật pháp". "Các nghị sĩ đang chuẩn bị cho sự hỗn loạn. Điều tốt nhất họ có thể làm là đảm bảo Johnson thực sự tuân thủ quyết định của quốc hội, đó là thông qua một đạo luật mới nhằm ngăn chặn Brexit ngày 31/10 và gia hạn thêm 3 tháng để có những cuộc đàm phán hợp lý với liên minh châu Âu. Bất kỳ thủ tướng hợp lý nào cũng sẽ làm điều đó", Corbyn nói.

Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn. Ảnh: AP.

Phát biểu ở Wakefield hồi đầu tuần này, Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố ông "thà chết trong mương nước" chứ không chịu "cầu xin" một gia hạn Brexit từ Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, Johnson thể hiện lập trường kiên định về việc đưa Anh rời EU bằng mọi giá vào ngày 31/10. "Làm hay là Chết", ông tuyên bố.

Brexit (Anh rời EU) vốn được lên kế hoạch xảy ra vào ngày 29/3, hai năm sau khi Theresa May kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, cơ chế quy định cách quốc gia thành viên rời khỏi khối. Nhưng thời hạn này đã bị trì hoãn nhiều lần, một phần vì quốc hội Anh ba lần bác bỏ thỏa thuận mà chính quyền May thống nhất với EU. Khác với bà May, từ khi vừa nhậm chức, Johnson đã khẳng định Anh đoạn tuyệt với EU vào ngày 31/10, dù có hay không thỏa thuận.

Mai Lâm (Theo Guardian)