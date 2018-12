Tiffany Trump sinh năm 1993, là con duy nhất của Donald Trump và vợ hai, Marla Maples. Tiffany sinh ra ở New York nhưng trưởng thành tại Los Angeles và sống cùng mẹ sau khi bà và ông Trump ly hôn. Ông Trump và bà Maples kết hôn năm 1993, ly hôn năm 1999.

Anh học ngành khoa học máy tính, đang thực tập tại CADRE, một công ty khởi nghiệp do anh rể của Tiffany sáng lập.

Vài tháng nay, Tiffany hẹn hò với Ross Mechanic, 22 tuổi, sinh viên cùng trường. Ross là con trai của Jonathan Mechanic, một luật sư chuyên về bất động sản giàu có người New York. Gia đình Mechanic đều ủng hộ đảng Dân chủ.

Trả lời phỏng vấn chương trình "Fox và Những người bạn" tuần trước, ông Trump cho biết tự hào về tất cả các con, nhưng riêng Tiffany thì "ít hơn một chút", theo The Week. "Tôi tự hào về tất cả các con", ông nói. "So với Ivanka, Eric và Donald Jr thì Tiffany ít hơn một chút vì con bé mới ra trường, mới tốt nghiệp đại học. Nhưng Tiffany cũng rất tuyệt vời. Các con đều là người chăm chỉ".

Thứ nữ nhà Donald Trump

Tiffany sải bước trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York hồi tháng 2, trình diễn áo khoác thương hiệu Just Drew của nhà thiết kế Andrew Warren, con trai của một nhà đầu tư bất động sản New York, bạn thân của Tiffany trong Hội con nhà giàu. Video: Businees Insider.

Xem thêm: Ái nữ nhà Trump sẽ không làm việc trong chính quyền của bố