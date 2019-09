Thủ lĩnh tối cao IS kêu gọi tấn công

Baghdadi yêu cầu thuộc hạ giải phóng các thành viên IS khỏi nhà tù để tiếp tục tấn công trong đoạn băng tuyên truyền mới được công bố.

"Một tín đồ Hồi giáo làm sao có thể tận hưởng cuộc sống khi những người phụ nữ cùng đạo đang bị giam trong các nhà tù do những phần tử Thập tự Chinh và Hồi giáo dòng Shiite điều hành", Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuyên bố trong đoạn ghi âm do nhóm này công bố hôm qua.

Trong đoạn ghi âm dài 30 phút, Baghdadi cho biết IS đang tiến hành các cuộc tấn công ở nhiều quốc gia, đồng thời kêu gọi phiến quân nhằm mục tiêu vào những thẩm phán đang điều tra các thành viên của nhóm.

Đây là lần "tái xuất" thứ hai của Baghdadi trong năm nay, kể từ khi phiến quân IS hứng chịu những thất bị nặng nề và gần như bị xóa sổ khỏi các thành trì ở Syria.

Hình ảnh Baghdadi trong video hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

Hồi tháng 4, thủ lĩnh tối cao IS xuất hiện lần đầu tiên sau 5 năm trong một video thừa nhận sự thất bại ở Syria, nhưng khẳng định nhóm sẽ không đầu hàng và tiếp tục trả thù cho những tay súng đã bị tiêu diệt.

Baghdadi hồi cuối tháng 8 năm ngoái tung đoạn ghi âm kêu gọi các phần tử trung thành sử dụng bom, dao hoặc xe thực hiện những cuộc tấn công khủng bố. Hắn kêu gọi công dân Arab Saudi, Bahrain và Jordan lật đổ chính quyền, đe dọa Nga và Mỹ rằng các chiến binh "đã chuẩn bị nỗi kinh hoàng" cho họ.

Các lực lượng dân quân do Mỹ hậu thuẫn hồi cuối tháng 3 đánh bại IS tại thành trì Baghouz ở Syria, nhưng không bắt được Baghdadi. Thủ lĩnh tối cao IS cùng nhiều tay chân thân tín được cho là đang ẩn náu tại khu vực sa mạc ở biên giới giữa Iraq và Syria.

Nguyễn Hoàng (Theo Fox News)