Thủ lĩnh IS ở tỉnh Anbar, Iraq, bị tiêu diệt

Abu Wahib. Ảnh: Telegraph.

AFP dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết đợt không kích ngày 6/5 ở gần thị trấn Rutba, sâu trong vùng sa mạc Anbar, nhằm vào Abu Wahib, kẻ được coi là "thủ lĩnh quân đội" Nhà nước Hồi giáo tại tỉnh miền tây Iraq này.

Wahib là "cựu thành viên al-Qaeda ở Iraq, từng xuất hiện trong nhiều video hành quyết của IS", ông Cook nói. "Chúng tôi coi hắn là một lãnh đạo nổi bật trong hàng ngũ IS, không chỉ ở tỉnh Anbar. Loại bỏ hắn khỏi chiến trường là một bước tiến lớn".

Wahib, cùng ba phiến quân IS khác, bị không kích khi đang di chuyển. Ông Cook không tiết lộ đợt không kích do máy bay không người lái hay chiến đấu cơ thực hiện,

Diệt Wahib là thắng lợi gần đây nhất trong chiến dịch tấn công nhằm vào các thủ lĩnh IS cấp cao ở Iraq và Syria, nơi nhóm phiến quân vẫn đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ bất chấp liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tăng cường không kích.

Các mục tiêu IS bị tiêu diệt trước đó là Suleiman Abd Shabib al-Jabouri, "thành viên hội đồng chiến tranh" IS, Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli, chỉ huy số hai của IS, và Omar al-Shishani, hay còn gọi là "Omar the Chechen", "bộ trưởng quốc phòng" IS.

Dù liên minh có nhiều thắng lợi lớn trước IS, nhóm phiến quân vẫn kiểm soát những thành phố chiến lược như Raqqa ở Syria, Mosul ở Iraq. Các chiến dịch nhằm giải phóng hai thành phố này dự kiến chưa thể diễn ra trong vài tháng tới.

Vị trí tỉnh Anbar, Iraq. Đồ họa: BBC.

Như Tâm