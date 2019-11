Thống đốc New York 'thoát nợ' khi Trump chuyển đi

Thống đốc New York Andrew Cuomo nói "thoát nợ" sau khi Trump chuyển địa điểm thường trú từ bang này sang Florida.

"Vậy là thoát nợ. Dù sao thì Trump dường như cũng không đóng thuế ở đây. Ông ấy hoàn toàn thuộc về các bạn đó, Florida", Thống đốc Cuomo, một thành viên đảng Dân chủ, viết trên Twitter hôm 31/10.

Bình luận được quan chức này đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông cùng gia đình sẽ chuyển nơi thường trú từ New York đến thành phố Palm Beach, bang Florida do "bị lãnh đạo thành phố và bang đối xử rất tệ" dù "đã nộp hàng triệu USD thuế mỗi năm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 25/10. Ảnh: AFP.

Thống đốc bang New York từng nhiều lần chỉ trích Trump vì những cải cách thuế năm 2017 của đảng Cộng hòa, trong khi ông chủ Nhà Trắng không ngừng than phiền về sự suy tàn tại khu vực phía bắc New York so với thời hoàng kim phát triển công nghiệp của nó. Hồi tháng 2, ông cho biết các cư dân tại đây nên cân nhắc việc chuyển chỗ ở.

"Nếu New York không đối xử tốt hơn với họ, tôi khuyên họ nên tới một bang khác, nơi họ có thể kiếm được công việc tuyệt vời", Trump nói với các phóng viên.

Trump là người gốc New York, nhưng ông và vợ Melania đã nộp đơn khai báo cư trú cá nhân hồi tháng 9 để thay đổi nơi cư trú chính từ Manhattan đến Palm Beach.

Tổng thống Mỹ trong thông báo trên Twitter hôm qua cho biết quyết định chuyển nơi thường trú của ông "là lựa chọn tốt nhất cho tất cả bên liên quan". "Với tư cách Tổng thống, tôi sẽ luôn giúp đỡ New York và những cư dân vĩ đại tại đây. Nó sẽ luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tim tôi", Trump viết.

Ánh Ngọc (Theo USA Today)