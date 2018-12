Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam đang bàn kế hoạch đóng tàu quân sự

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới kim ngạch thương mại 4 tỷ USD

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Ayhan. Ảnh: VA.

Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về việc đóng tàu quân sự và dân sự (tàu đánh cá và tàu du lịch), tuy nhiên hai bên chưa đưa ra nội dung cụ thể, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Akif Ayhan cho biết trong họp báo chiều nay.

"Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an toàn hàng hải, hoạt động gìn giữ hòa bình, chống khủng bố", ông Ayhan nói.

Năm ngoái, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là Binali Yildirim đã đề nghị hai bên nghiên cứu để có thể phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông trông đợi hai bên sẽ có thêm các chuyến thăm cấp cao để thúc đẩy hợp tác. Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong đạt được kim ngạch thương mại song phương cao hơn mức 3 tỷ USD hiện nay. Năm ngoái, ông Yildirim và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí đạt được kim ngạch 4 tỷ USD vào 2020. Bên cạnh đó, Ankara cũng mong thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hà Nội.

Ông Ayhan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020 - 2021. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cải cách LHQ và Hội đồng Bảo an để giải quyết tốt hơn những thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra tuyên bố "Thế giới nhiều hơn năm", tức là Hội đồng Bảo an cần có thêm nhiều thành viên hơn là 5 nước thường trực như hiện nay.

Về chính sách ngoại giao nói chung, Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vươn tới các nước ở xa, trong đó có khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ankara theo dõi sát vai trò của khu vực trong các vấn đề quốc tế, tin rằng Đông Nam Á là một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển ở đây. Vì thế, mặc dù có khoảng cách về địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chú trọng mở rộng và thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á và ASEAN nói chung.

"Nhờ sự ủng hộ của Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN vào năm 2017. Đây là một bước ngoặt hướng tới những liên kết thể chế chặt chẽ hơn với khu vực", ông Ayhan nói.

Khánh Lynh