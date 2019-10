Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ chuyển vũ khí cho người Kurd

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng cho dân quân người Kurd trước chiến dịch Mùa xuân Hòa bình.

"Các lực lượng người Kurd được trang bị vũ khí hạng nặng và phức tạp do Mỹ sản xuất, phần lớn được Mỹ chuyển giao từ ba ngày trước. Những chiếc xe tải chở đầy vũ khí được Mỹ chuyển tới cho tổ chức khủng bố này", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với các phóng viên tại Ankara hôm 10/10, đề cập tới lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở đông bắc Syria.

Cavusoglu mỉa mai việc Mỹ đang hậu thuẫn một "tổ chức khủng bố" thay vì Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh với họ trong khối NATO.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết quân đội nước này sẽ giám sát những phiến quân IS đang bị giam tại các nhà tù ở miền bắc Syria khi tiến sâu vào khu vực do người Kurd kiểm soát. YPG từng cảnh báo rằng có thể phải thả tự do cho các tù binh IS do không đủ nhân lực canh giữ khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

"Trách nhiệm của chúng tôi là bảo đảm chúng đền tội cho những gì đã gây ra. Chúng tôi bảo đảm những kẻ đó sẽ không được trả tự do", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Dân quân người Kurd triển khai đối phó chiến dịch của Ankara hôm 10/10. Ảnh: AFP.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố và quyết tâm quét sạch họ, dù nhóm này là lực lượng nòng cốt của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ankara mở chiến dịch mang tên Mùa xuân Hòa bình hôm 9/10 nhằm đẩy lùi dân quân người Kurd và lập vùng đệm rộng 30 km ở khu vực đông bắc Syria. Trump trước đó tuyên bố đây là "việc riêng" giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd, đồng thời ra lệnh cho binh sĩ Mỹ ở phía bắc Syria rút về tuyến sau.

Ankara cho biết một binh sĩ thiệt mạng và ba người bị thương khi tiến sâu vào lãnh thổ Syria, đồng thời xác nhận đã "vô hiệu hóa" 49 tay súng người Kurd. Cho đến nay đã có tổng cộng 277 người chết trong chiến dịch Mùa xuân Hòa bình, trong đó có 6 dân thường ở Thổ Nhĩ Kỳ và 7 dân thường ở Syria.

Vũ Anh (Theo Sputnik)