Thiếu nữ 16 tuổi âm mưu tấn công khủng bố Pháp

Pháp sơ tán tháp Eiffel vì báo động khủng bố giả / Hai lý do khiến Pháp liên tục hứng chịu khủng bố

Cảnh sát tuần tra gần bảo tàng Louvre, Paris. Ảnh: IBTimes

Tòa án Pháp hôm qua phát lệnh tạm giam thiếu nữ và cáo buộc "âm mưu hình sự với những kẻ khủng bố", "khiêu khích để thực hiện hành vi khủng bố bằng cách liên lạc qua mạng", AFP dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay.

Cảnh sát lục soát nhà thiếu nữ nhưng không tìm thấy vũ khí hay chất nổ. Cô gái "hết sức cực đoan" đăng những lời kêu gọi của Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong đoạn chat điện tín tuyên truyền về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, BFMTV dẫn một nguồn tin am hiểu vụ việc nói. Văn phòng công tố ở Paris đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Pháp gần đây chứng kiến hai cuộc tấn công khủng bố, do IS nhận trách nhiệm. Ngày 14/7, một xe tải lao vào đám đông đang mừng quốc khánh ở thành phố Nice, làm ít nhất 85 người chết. Ngày 26/7, hai tay súng bắt 5 người làm con tin tại một nhà thờ ở Saint-Etienne-du-Rouvray, sát hại linh mục trước khi bị lực lượng an ninh Pháp tiêu diệt.

Trọng Giáp