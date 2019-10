Thiếu niên 13 tuổi thoát án tù sau khi giết bé gái

Trung QuốcCai, 13 tuổi, ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, lạm dụng và sát hại bé gái 10 tuổi nhưng chỉ phải vào trại giáo dưỡng, khiến công chúng phẫn nộ.

Theo luật pháp Trung Quốc, trẻ em dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, vụ giết người ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc đã khiến dư luận nước này bị sốc, làm dấy lên cuộc tranh cãi về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và khả năng sửa luật liên quan đến việc chịu trách nhiệm hình sự của trẻ vị thành niên.

Hôm 19/10, cha mẹ của He, một bé gái 10 tuổi, trình báo con gái không về nhà sau giờ học. Truyền thông Trung Quốc cho biết Cai đã dụ dỗ nạn nhân đến nhà của cậu ta, tấn công tình dục rồi đâm chết sau đó vứt xác. Gia đình He phát hiện thi thể con gái vào ngày hôm sau tại một con mương gần nhà.

Cai (áo khoác kẻ sọc) bị cảnh sát áp giải. Ảnh: Sohu

Cai sống cùng khu dân cư với nạn nhân và học cùng trường anh trai của cô bé nhưng cả hai không quen biết nhau.

Cai sau đó thú nhận đã sát hại bé gái He. Hôm 24/10, Sở Công an thành phố Đại Liên xác nhận Cai sẽ không bị truy tố và kết án tù mà chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng ba năm do mới 13 tuổi.

Luật hình sự Trung Quốc quy định trẻ vị thành niên 14-16 tuổi chỉ bị xét xử nếu phạm các tội nghiêm trọng như giết người, cưỡng hiếp và cướp bóc, còn trẻ từ 13 tuổi trở xuống không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trung Quốc còn có Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên, bảo vệ danh tính của các nghi phạm là trẻ vị thành niên trong suốt quá trình xét xử.

Điều này phù hợp với khuyến cáo của Liên Hợp Quốc về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thấp nhất nên là 14 và trẻ em dưới 16 tuổi không nên bị giam giữ. Tuy nhiên, cha mẹ của nạn nhân đã thuê luật sư và muốn Cai phải chịu hình phạt nặng nhất cho hành vi giết người.

He, bé gái 10 tuổi, bị Cai tấn công tình dục và sát hại. Ảnh: Sina

Tuyên bố của Sở Công an Đại Liên cũng gây nên làn sóng tranh luận trên truyền thông Trung Quốc. Tờ The Paper cho rằng Cai có "cơ thể cao lớn bất thường so với một cậu bé 13 tuổi", trong khi người dùng mạng xã hội Weibo tranh cãi về quy định độ tuổi bị truy tố của trẻ vị thành niên.

Nhiều người kêu gọi trừng phạt Cai thật nghiêm khắc, thậm chí đề cập đến án tử hình, gọi cậu ta là "cầm thú". Những người khác cho rằng bố mẹ Cai phải chịu trách nhiệm.

Sự phẫn nộ trên mạng xã hội và những lời kêu gọi sửa đổi luật càng "nóng" hơn khi có những báo cáo cho hay các băng nhóm tội phạm đang ra sức tuyển dụng trẻ vị thành niên để lợi dụng kẽ hở về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong luật Trung Quốc.

Hồi tháng ba, một cậu bé 13 tuổi ở tỉnh Giang Tô bị bắt vì đâm chết mẹ sau một cuộc cãi vã, nhưng nghi phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tương tự, tháng 12/2018, một cậu bé 12 tuổi ở tỉnh Hồ Nam thú nhận đâm chết mẹ sau khi bị mẹ đánh phạt nhưng không bị truy tố và trở lại trường học chỉ vài ngày sau sự việc.

Trong vụ án ở Đại Liên, cảnh sát địa phương cho biết biện pháp giáo dưỡng ba năm với Cai là "hình phạt nặng nhất trong hệ thống tư pháp hiện nay với trẻ vị thành niên".

Hãng thông tấn Xinhua cho hay sự việc đã khiến các đại biểu quốc hội thảo luận về khả năng chỉnh sửa luật bảo vệ trẻ vị thành niên và hạ thấp độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Dự thảo luật sửa đổi đã được xem xét tại phiên họp của ủy ban thường trực quốc hội Trung Quốc hôm 26/10.

Anh Ngọc (Theo BBC)