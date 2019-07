Thiết giáp Mỹ lặn ngụp vượt sóng dữ

Dù bị sóng biển liên tục đánh lật, chiếc thiết giáp AAV-7 Mỹ vẫn cập bờ an toàn và hoàn thành nhiệm vụ đổ quân lên bãi biển.

Thiết giáp Mỹ thể hiện khả năng ngụp lặn trong sóng lớn Thiết giáp đổ bộ AAV-7 Mỹ cơ động dưới biển trong điều kiện sóng to, gió lớn. Video: DoD.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/6 công bố video thử nghiệm tính năng của dòng thiết giáp lội nước AVV-7 tại căn cứ thủy quân lục chiến Pendleton ở miền nam bang California.

Cuộc thử nghiệm do Trung tâm Thử nghiệm Phương tiện đổ bộ (ATVB) thuộc Lầu Năm Góc tiến hành và được đánh giá thành công. Chiếc AVV-7 chở nhiều binh sĩ bên trong thực hiện bài tập cơ động dưới biển trong điều kiện sóng to gió lớn. Mặc dù có thời điểm bị sóng biển đánh lật ngược, thiết giáp Mỹ sau đó lấy lại thăng bằng và cập bờ an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đổ quân.

ATVB được thành lập năm 1940, là trung tâm thử nghiệm duy nhất chuyên đánh giá và phát triển các phương tiện đổ bộ, phương tiện chiến đấu lội nước hiện tại và tương lai của quân đội Mỹ.

"Chúng tôi cần một cơ quan chuyên thử nghiệm phương tiện đổ bộ để đảm bảo thủy quân lục chiến được vận chuyển vào chiến trường, được trang bị những thiết bị tốt nhất và phù hợp để thực hiện nhiệm vụ", trung tá Brett Hohmann, giám đốc ATVB, nhấn mạnh.

AAV-7 được phát triển từ đầu những năm 1970 nhưng hiện là phương tiện bọc thép đổ bộ chủ yếu của quân đội Mỹ. Xe nặng 29,1 tấn, dài 7,9 m, rộng 3,3 m, được trang bị động cơ 400 mã lực giúp nó có thể đạt tốc độ khoảng 13 km/h ở dưới nước và 72 km/h khi hoạt động trên cạn. AAV-7 có thể chở được 24 người gồm 3 thành viên kíp lái và 21 binh sĩ.

Nguyễn Hoàng (Theo Defense Blog)