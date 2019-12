Thêm sao thể thao bình luận về Tân Cương

Sau Mesut Ozil của Arsenal, cầu thủ bóng bầu dục Sonny Bill Williams cũng phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương trên Twitter.

Sonny Bill Williams, người New Zealand đã cải sang đạo Hồi năm 2009, hôm qua đăng hình ảnh một bàn tay in cờ Trung Quốc vặn một cánh tay in cờ Đông Turkestan, vốn được những người ủng hộ ly khai sử dụng để chỉ vùng Tân Cương.

"Thật đáng buồn khi chúng ta lựa chọn các lợi ích kinh tế thay vì nhân loại", Williams viết.

Williams trong một trận đấu ở vòng chung kết World Cup Bóng bầu dục hồi tháng 9 tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Williams từng hai lần vô địch World Cup bóng bầu dục cùng đội tuyển New Zealand năm 2011 và 2015. Anh là ngôi sao bóng bầu dục đắt giá nhất thế giới sau khi ký bản hợp đồng trị giá 10 triệu USD có thời hạn hai năm với câu lạc bộ Toronto Wolfpack.

Williams nói với CNN hồi tháng 11 rằng đạo Hồi đã giúp anh vượt qua những thời khắc khó khăn trong sự nghiệp. Anh được truyền thông chú ý khi lên án vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo Christchurch ở New Zealand hồi tháng 3, khiến 51 người thiệt mạng.

Trong bài viết trên mạng xã hội hôm 13/12, tiền vệ đội bóng Arsenal Mesut Ozil lên án những người Hồi giáo giữ im lặng về vấn đề Tân Cương. Kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc hôm đó cắt sóng trận Arsenal - Manchester City. Trung Quốc mời Ozil đến Tân Cương để "phân biệt đúng - sai" sau bình luận trên mạng xã hội của anh.

Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính gần hai triệu người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Hồi giáo khác đã bị đưa đến các "trại cải huấn" ở Tân Cương. Những người từng bị giam giữ và người Duy Ngô Nhĩ lưu vong cho rằng đây là một chương trình nhằm xóa bỏ văn hóa và tập tục của họ, biến họ trở thành các "công dân yêu nước nói tiếng Trung".

Chính quyền Trung Quốc liên tục phản đối các "trung tâm dạy nghề tình nguyện" của họ bị gọi là "trại giam". Trong một cuộc họp báo hôm 19/12, đại sứ Trung Quốc tại Australia Thành Cạnh Nghiệp cho biết tất cả "học viên" ở các trung tâm dạy nghề Tân Cương đã tốt nghiệp song không cung cấp bằng chứng.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2019 thể thao và chính trị Trung Quốc "va chạm". Song khác với bóng đá và bóng rổ, bóng bầu dục không nhận được nhiều sự quan tâm ở quốc gia này.

Hồi tháng 10, huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ Houston Rockets Daryl Morey bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình ở Hong Kong trên Twitter, nhưng bài đăng của ông đã nhanh chóng được gỡ xuống. Trung Quốc có khoảng 300 triệu người chơi bóng rổ.

Quốc Hưng (Theo CNN)