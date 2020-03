Thêm 15 người tử vong vì nCoV ở Iran

Iran hôm nay ghi nhận 15 ca tử vong mới do nCoV, nâng số người chết lên 92, 2.922 người nhiễm bệnh.

"Số ca nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua là 586. 15 người không may đã mất mạng", phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpour hôm nay nói trong cuộc họp báo ở Tehran. Số ca nhiễm mới giảm so với mức 835 hôm qua. Tuy nhiên, số ca tử vong mới tăng so với mức 11 một ngày trước đó.

Một người ở Tehran ngày 26/2. Ảnh: Reuters.

Trang IranWire hôm nay dẫn nguồn giấu tên nói Phó tổng thống thứ nhất Iran Eshagh Jahangiri nhiễm nCoV và đang được điều trị. Giới chức Iran chưa xác nhận thông tin này.

Nhiều quan chức cấp cao Iran đã dương tính với nCoV, trong đó có Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, người đứng đầu lực lượng chuyên trách chống Covid-19 của chính phủ. Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, hôm 2/3 chết vì nhiễm virus.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay nói trong cuộc họp nội các ở Tehran rằng Covid-19 đã "lây lan ra hầu hết các tỉnh". Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho biết dịch không ảnh hưởng đến việc sản xuất dầu của nước này.

Chính quyền Iran hôm 26/2 ban lệnh hạn chế đi lại với người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV, đóng cửa trường học, tạm dừng những buổi cầu nguyện vào thứ 6 hàng tuần. Tuy nhiên, nhiều đền thờ lớn của người Shiite vẫn mở cửa bất chấp lời kêu gọi của giới chức. Iran ngày 3/3 tạm thả 54.000 tù nhân để tránh lây lan nCoV trong các trại giam đông đúc.

Covid-19 xuất hiện ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 94.000 người nhiễm, hơn 3.200 người tử vong và hơn 51.000 người bình phục. Iran là ổ dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc, với 2.922 ca nhiễm. Italy đứng thứ tư với hơn 2.500 ca nhiễm và 79 người tử vong.

Phương Vũ (Theo AFP)