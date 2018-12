Thế giới ngày mới 2/3: Mỹ chưa tìm thấy bằng chứng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Phát hiện 5 thi thể công nhân Triều Tiên trong container ở Nga

Công nhân Triều Tiên làm việc tại một công trường xây dựng Nga. Ảnh: Sputnik.

Yonhap dẫn lời Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết thi thể 5 công nhân Triều Tiên được tìm thấy hôm 28/2 bên trong một container hàng ở Ufa, cách thủ đô Moscow khoảng 1.360 km về phía đông.

Truyền thông Nga đưa tin các công nhân nói trên có thể thiệt mạng do khí độc từ ngọn lửa than đốt trong một chiếc xô. Họ phải đốt than như vậy vì hệ thống sưởi của chiếc container nơi nhóm công nhân này sống đã bị hỏng.

5 người Triều Tiên thiệt mạng được cho là làm việc cho một công ty xây dựng Nga có tên Salviya. Họ sử dụng container làm nơi ở tại công trường xây dựng.