Thế giới ngày 7/5: Giám đốc CIA được Trump chọn muốn rút khỏi đề cử

Iraq không kích IS ở Syria



Chiến đấu cơ F-16 của không quân Iraq. Ảnh: quwa.org.



Không quân Iraq ngày 6/5 thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào "một cứ điểm của các chỉ huy IS" ở phía nam làng Dashisha, bên trong lãnh thổ Syria, CNN dẫn thông báo từ chính phủ nước này cho hay. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh tấn công. Theo Bộ chỉ huy Chiến dịch Chung của Iraq, các cuộc không kích được tiến hành vào sáng qua.



Đây không phải lần đầu tiên Iraq không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Hồi tháng 2/2017, dàn chiến đấu cơ F-16 Iraq đã oanh tạc và phá hủy các nơi trú ẩn an toàn cũng như trung tâm đầu não của IS tại thị trấn biên giới Albu Kamal thuộc Syria và thị trấn Husaiba thuộc tỉnh Anbar, Iraq.