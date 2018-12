Thế giới ngày 6/5: Phát biểu của Trump về luật súng đạn gây phẫn nộ ở Anh, Pháp

Người biểu tình trên đường phố Glasgow. Ảnh: AFP.

Hàng nghìn người hôm qua đổ ra đường ở thành phố Glasgow để tuần hành đòi độc lập. Scotland quyết định tiếp tục là một phần của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 nhưng phong trào tái xuất sau khi Anh rút khỏi liên minh châu Âu (EU).

Sự kiện tuần hành diễn ra hàng năm, những người thuộc liên minh các nhóm và cá nhân ủng hộ Scotland ly khai All Under One Banner hy vọng số người tham dự gấp đôi so với con số 25.000 người năm ngoái.