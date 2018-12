Thế giới ngày 5/5: Trung Quốc bác tin chiếu laser vào máy bay Mỹ

Mỹ không có kế hoạch giảm quân ở Hàn Quốc

Lính Mỹ tại Khu Phi quân sự (DMZ) chia cách hai miền bán đảo Triều Tiên ngày 18/4. Ảnh: Reuters.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Trump chưa yêu cầu Lầu Năm Góc trình các phương án về việc giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Trước đó New York Times đưa tin rằng Trump đang tìm kiếm giải pháp để hạn chế số lượng lính Mỹ tại Hàn Quốc. "Câu chuyện của New York Times hoàn toàn sai sự thật", Bolton nói.