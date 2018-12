Thế giới ngày 26/6: Triều Tiên có thể hủy tuần hành chống Mỹ

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AFP.

Liên minh châu Âu (EU) hôm qua trừng phạt Phó tổng thống Delcy Rodriguez và 10 quan chức Venezuela khác vì cho rằng có những "bất thường" trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Những quan chức này sẽ bị cấm nhập cảnh và phong toả tài sản tại EU.

Venezuela sau đó lên án EU "can dự" khi áp lệnh trừng phạt. Bộ Ngoại giao Venezuela "thẳng thừng bác bỏ sự gây hấn và can dự của EU, điều rõ ràng thể hiện sự can thiệp vào các vấn đề thuộc chủ quyền đất nước chúng tôi". Phó tổng thống Rodriguez cho rằng lệnh trừng phạt bà là chính sách "phân biệt chủng tộc", "gây chiến" của "thế giới đế quốc cũ".