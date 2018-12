Thế giới ngày 24/5: Mỹ phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, rút lời mời tập trận

Mỹ phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, rút lời mời tập trận

Cuộc tập trận RIMPAC năm 2010. Ảnh: US Navy.

"Như một phản ứng ban đầu trước việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, chúng tôi rút lại lời mời Trung Quốc tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2018", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Christopher Logan tuyên bố.

Ông nói thêm rằng Mỹ có "bằng chứng mạnh mẽ" Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và hệ thống gây nhiễu điện tử trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. "Việc Trung Quốc hạ cánh oanh tạc cơ tại đảo Phú Lâm cũng làm gia tăng căng thẳng", Logan cho biết.

Trung Quốc hồi tháng một thông báo rằng họ đã chấp nhận lời mời của Mỹ, tham gia vào RIMPAC. Đây là cuộc tập trận hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới, được tổ chức hai năm một lần. Năm 2016, sự kiện có sự tham dự của 26 quốc gia, trong đó, Trung Quốc đóng góp 5 tàu.

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.