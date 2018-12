Thế giới ngày 22/8: Cựu luật sư của Trump nhận tội vi phạm quy định vận động bầu cử

Mỹ trừng phạt Nga vì các hoạt động liên quan tới Triều Tiên

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters.

Mỹ ngày 21/8 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt lên hai công ty vận tải biển và 6 tàu Nga mà Washington cho rằng liên quan đến hoạt động vận chuyển sản phẩm xăng dầu tinh chế cho tàu Triều Tiên, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Reuters đưa tin.



Bộ Tài chính Mỹ xác định hai công ty này là Primorye Maritime Logistics Co Ltd và Gudzon Shipping Co LLC, trụ sở ở Vladivostok. 6 tàu Nga nằm trong lệnh trừng phạt gồm: Bella, Bogatyr, Neptun, Partizan, Patriot và Sevastopol.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố việc giao dịch, vận chuyển hàng với tàu Triều Tiên bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và "có thể bị trừng phạt" theo luật Mỹ.